Snezhana Tumanova è la prima meteorologa russa creata con l’intelligenza artificiale

Era probabilmente solo questione di tempo prima che l'intelligenza artificiale arrivare in qualche forma anche nei media generalisti, visto l'incredibile aumento di popolarità ottenuto da questa tecnologia negli ultimi 6 mesi. In Russia, l'emittente Svoye TV ha iniziato a sperimentare con l'intelligenza artificiale lanciando un programma chiamato “Future Forecast“, condotto da Snezhana Tumanova: una meteorologa creata con l'IA.

Future Forecast di Svoye TV sperimenta con l'IA: ecco la meteorologa digitale

Snezhana Tumanova, il cui nome deriva dalle parole russe per neve e nebbia, è alimentata da una serie di reti neurali che creano la presenza virtuale dalla meteorologa, ne scrivono il testo e il copione da recitare ed infinine preparano la grafica per il meteo. Un programma interamente alimentato dall'intelligenza artificiale che va in onda 5 volte al giorno fornendo informazioni sempre aggiornate ai telespettatori.

Nonostante l'IA sembri funzionare senza alcun tipo di intoppo, l'emittente Svoye TV ha dichiarato che si tratta di un semplice esperimento e che non ha alcuna intenzione di dismettere le classiche trasmissioni sul meteo che prevedono l'impiego di meteorologi umani in carne ed ossa. Nel video che trovate qui sotto, potete vedere Snezhana Tumanova in azione, in uno degli aggiornamenti meteo mandati in onda durante la giornata.

Seppur la meteorologa pecchi un po' di naturalezza nella recitazione, il risultato è davvero impressionante: probabilmente l'utente medio, se non informato, farebbe difficoltà a riconoscere Snezhana Tumanova come un'intelligenza artificiale creata appositamente per questo programma TV.

