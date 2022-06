iQOO lancia Neo 6 Global, ma niente Snap 8 Gen 1

Qualche settimana fa avevamo visto l'interessante combo iQOO Neo 6 e Neo 6 SE presentata in Cina, che ora vede finalmente un approdo Global. Il brand affiliato a vivo ha però cambiato un po' le carte in tavola per il Neo 6 internazionale, presentandolo con specifiche tecniche più vicine a quelle della versione SE.

iQOO Neo 6 Global rebrand di Neo 6 SE: tutte le novità del top-mid range

Se guardiamo al design di questo smartphone, non troviamo troppe differenze con i modelli Cina, anche perché pure quelli sono praticamente identici. Così come non cambia il display, visto che troviamo un pannello AMOLED E4 con refresh rate a 120 Hz, che è sostanzialmente quello di Neo 6 SE.

La differenza sostanziale tra i due Neo 6, che quindi conferma il rebranding, è il chipset che si ritrova il modello Global. Infatti, è presente lo Snapdragon 870, a differenza del modello Cina che integra invece il chip 8 Gen 1. La memoria resta 8/12 GB RAM e 128/256 GB storage, mentre la batteria è la stessa da 4.700 mAh con ricarica a 80W, che viene mantenuta anche qui. Lato fotocamera, è presente lo stesso trittico da 64 + 8 + 2 MP con grandangolare e macro ed una selfie camera da 16 MP.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo iQOO Neo 6 Global arriva in India, come anticipato, in due versioni, che si configurano con i seguenti prezzi: 8/128 GB a circa 360€ (29.999 rupie), mentre il modello da 12/256 GB sale a circa 407€ (33.999 rupie). Il modello in questione difficilmente arriverà in Europa, considerando che iQOO non è un brand previsto alle nostre latitudini, ma può essere lo spunto per alcuni modelli a marchio vivo.

