Red Magic 7S Pro su Antutu con un punteggio estremo: batte tutti!

Manca poco al lancio della nuova serie di da gaming di Nubia e l'azienda cinese sta scaldando i motori sempre di più. Ora ci mostra il punteggio raggiunto da Red Magic 7S Pro (diamo per scontato che si tratti di lui e non del modello standard) su Antutu: il top di gamma si rivela una vera e propria belva e batte tutti i dispositivi con Snapdragon 8+ Gen 1 usciti finora. Ancora una volta la compagnia cinese punta alla massima potenza!

Red Magic 7S Pro mostra tutta la sua potenza su Antutu: una vera belva!

Come si evince dai benchmark di Antutu pubblicati dalla stessa azienda, Red Magic 7S Pro avrebbe totalizzato ben 1.156.044 punti: si tratta di un record assoluto dato che i vari dispositivi presentati in questo periodo (quelli con Snap 8+, ovviamente) hanno raggiunto risultati minori. Moto X30 Pro si è fermato a 1.114.761 punti, poco sopra Xiaomi 12S Pro (1.113.135 punti). Per quanto riguarda ROG Phone 6, fresco di lancio, abbiamo visto un punteggio di 1.118.161.

Insomma, tirando le somme, Red Magic 7S Pro dovrebbe essere lo smartphone più potente dotato dell'ultima soluzione di Qualcomm. Comunque ricordiamo pur sempre che si tratta di un terminale da gaming e di conseguenza la potenza è una delle sue prerogative (insieme alla comodità d'utilizzo durante il gioco, ad uno stile inconfondibile e futuristico, un display top e un sistema di raffreddamento avanzato).

Volete conoscere tutti i segreti della nuova serie Red Magic 7S in attesa del debutto? Date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato ai prossimi top da gaming di Nubia!

