Moto X30 Pro con Snap 8+ Gen 1: nuovo record su Antutu

Motorola sta provando, in tutti i modi, a tornare un brand di riferimento per la telefonia ed il futuro flagship Moto Frontier, che sul mercato sarà Moto X30 Pro, ne è l'esempio lampante. Lo smartphone in questione, tramite le voci intercorse nei mesi, si dimostra molto capace in termini di specifiche tecniche, ma riuscirà a proporsi con un prezzo inquadrato e soprattutto, quale sarà la data di uscita?

Moto X30 Pro (Motorola Frontier): tutto ciò che c'è da sapere

Design e display

Motorola Frontier o Moto X30 Pro? Prima di conoscere il design, bisogna far chiarezza sul nome, perché pare che il brand abbia virato per qualcosa di più contiguo e tecnico rispetto ad un nome più accattivante. Fatta questa premessa, ad oggi non abbiamo ancora conferme per il design, ma ciò che notiamo dai render è un bumper fotocamera non esageratamente grande, ma che contiene un gigantesco sensore principale e due più piccoli in una sorta di disposizione a triangolo. Il motivo, ovviamente, è la fotocamera da 200 MP che debutterà proprio su questo terminale.

Per quanto concerne il display, dai leak apprendiamo di un pannello curvo da 6.67″ AMOLED Full HD+ con refresh rate a 144 Hz, che effettivamente lo porrebbe come un prodotto di fascia alta in termini di schermo.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Dopo la parte esterna, a rendere estremamente interessante il modello X30 Pro è ciò che riguarda le specifiche tecniche interne, visto che abbiamo caratteristiche di prim'ordine. Si parte con lo Snapdragon 8+ Gen 1, quindi ultima soluzione di punta di Qualcomm, mentre non conosciamo ancora gli eventuali tagli di memoria. Con un punteggio Antutu da record, è un SoC a 4 nm con CPU octa-core fino a 3,2 GHz e GPU Adreno 730 a 900 MHz.

Anche il modulo batteria è un mistero, ma lo smartphone si ritrova certificata una veloce ricarica da 125W, confermata dal caricabatterie venuto fuori qualche tempo fa, oltre che una possibile ricarica wireless da 50W. Sicuramente troveremo poi i vari supporti di fascia alta in termini di connettività.

Fotocamera

Senza girarci poi troppo intorno, il focus principale sul Motorola Moto X30 Pro è rivolto alla fotocamera. Come abbiamo detto, ci dovrebbero essere tre sensori, ma il principale ruba in maniera netta la scena. Questo perché troveremo il primo sensore da 200 MP su uno smartphone. Il produttore è Samsung, dato che il sensore utilizzato sarà l'ISOCELL HP1.

Per il resto, in ogni caso, ci sono anche un sensore da 50 MP (presumibilmente ultra-grandangolare, forse il JN1) ed uno da 12 MP, che dovrebbe essere un sensore per i ritratti piuttosto potente ne con lunghezza focale da 89 mm, sebbene non sia molto chiara questa indicazione data da Motorola. Sorpresa anche dalla selfie camera, visto che sarebbe presente un sensore da 60 MP in un punch-hole centrale.

Moto X30 Pro (Motorola Frontier) – Prezzo e data di uscita

Quando esce dunque Moto Frontier? La data di uscita non è ancora ufficializzata, ma il brand ha fatto sapere che dovrebbe debuttare nel mese di luglio 2022, quindi non ci vorrà molto prima di vederlo all'opera. Quanto al prezzo, non c'è alcuna previsione, ma non è escluso che possa costare dai 700€ a salire, vista l'entità del prodotto.

