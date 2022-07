Xiaomi Band 7 Pro migliora fin da subito, con il primo aggiornamento

Sono passati solo una manciata di giorni dal mega evento Xiaomi che ha visto come protagonisti la serie 12S e l'ultima incarnazione della sua smartband. Solo pochi giorni, quanto basta per vedere già il primo aggiornamento dedicato a Xiaomi Band 7 Pro: la casa di Lei Jun ha fretta di mostrare che il fitness tracker non è soltanto il più atteso finora (per le sue funzionalità) ma anche il più completo e pronto a migliorare fin da subito!

Xiaomi Band 7 Pro riceve il primo aggiornamento: tutte le novità

Il primo aggiornamento della Xiaomi Band 7 Pro porta il software del dispositivo alla versione 1.2.22, con alcune novità. Si tratta principalmente di ottimizzazioni e miglioramenti che coinvolgono molteplici aspetti, al fine di rendere ancora più completa l'esperienza di utilizzo. Infatti tra le migliore troviamo ottimizzazioni per i pagamenti tramite NFC e per gli avvisi di disconnessione del Bluetooth, abbiamo l'aggiunta di ulteriori watch face, così come alcuni ottimizzazioni generali. Inoltre il rilevamento automatico dell'attività sportiva ora funziona anche con il salto con la corda, l'ellittica ed il vogatore. Arrivano miglioramenti anche per il monitoraggio della salute (sonno, frequenza cardiaca ed SpO2).

Xiaomi ha pensato bene di rendere più performante la sua Band 7 Pro fin da subito, di certo un un buon inizio. In fondo sappiamo bene che si tratta dell'indossabile più atteso di tutti, sia per il nome iconico della serie che per le nuove funzionalità introdotte (GPS e luminosità automatica vanno ad aggiungersi all'Always-On Display della Band 7 e all'NFC, introdotto già dalla sesta generazione).

L'ultimo wearable di Xiaomi vi tenta? Allora date un'occhiata al nostro confronto dedicato alla Band 7 Pro, alla sua versione standard e ai modelli precedenti Band 6 e 6 NFC (con i link all'acquisto per tutti i modelli): quale scegliere gli ultimi fitness tracker del brand cinese? E se invece puntate ai nuovissimi modelli della serie 12S, ecco dove comprare i primi Xiaomi in collaborazione con Leica!

