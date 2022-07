Huawei Children Watch 4 Pro è il nuovo indossabile per non perdere di vista i bambini

Huawei Children Watch 4 Pro è il nuovo smartwatch per bambini che, oltre ad offrire funzionalità dedicate ai più piccoli, permette ai genitori di monitorare l'attività dei figli e ricevere in tempo reale informazioni sulla loro posizione: ecco tutti i dettagli su specifiche, prezzo e disponibilità del nuovo wearable della casa cinese.

Huawei Children Watch 4 Pro è il nuovo indossabile per i più piccoli: ecco tutte le caratteristiche

Huawei ha appena lanciato un nuovo smartwatch dedicato ai più piccoli. Questo è dotato di uno schermo AMOLED da 1.4″ rinchiuso in una cassa robusta e resistente e offre diverse funzioni di monitoraggio della salute, tra cui il conteggio dei passi e della distanza percorsa e supporta diverse modalità sportive per le quali riesce a rilevarne anche l'intensità.

Lo smartwatch dispone di una fotocamera da 5 MP grazie alla quale è possibile effettuare videochiamate HD con i genitori o gli amici che utilizzano un Children Watch 4 Pro. La presenza di un sensore di luce ambientale permette al dispositivo di regolare automaticamente la luminosità dello schermo, così da proteggere la vista dei più piccoli anche di notte e garantire un'ottima visibilità sotto la luce diretta del sole.

Tra le altre caratteristiche troviamo una batteria da 800 mAh che può essere caricata completamente in appena 40 minuti, GPS integrato e sensore UV.

Huawei Children Watch 4 Pro sarà disponibile in Cina a partire dal prossimo 3 agosto nelle colorazioni Deep Sea Fantasy e Dasheng Hero, al prezzo di 998 yuan (circa 145€ al cambio attuale). Non si hanno ancora informazioni su un probabile lancio in altri mercati.

