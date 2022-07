Redmi 9C NFC si aggiorna in Europa a MIUI 12.5 e Android 11 | Download

No, non avete letto male: Redmi 9C sta finalmente ricevendo l'aggiornamento alla MIUI 12.5 basata su Android 11. Nel mentre Xiaomi ha già avviato i primi test con Android 13, ci sono ancora smartphone che devono aggiornarsi alle vecchie edizioni della MIUI. Fra questi compare proprio Redmi 9C NFC, lanciato sul mercato nell'estate 2020 con la allora MIUI 12 basata su Android 10.

L'aggiornamento MIUI 12.5 con Android 11 arriva anche su Redmi 9C NFC

L'aggiornamento per Redmi 9C NFC è in fase di roll-out e porta con sé la build V12.5.3.0.RCSEUXM, cioè la MIUI 12.5 EEA con Android 11. Non si tratta di un aggiornamento in fase Stable Beta, pertanto dovrebbe arrivare a tutti i possessori europei dello smartphone nel corso di questi giorni (o settimane). Ma se non voleste attendere, potete scaricarlo e installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 12.5 e Android 11 per Redmi 9C NFC

