Huawei conferma: il 2022 sarà l’anno di Mate 50

Di recente, il presidente occidentale Derek Yu ha rilasciato un'intervista in Romania dove parla del futuro di Huawei. Le sue dichiarazioni si sono concentrate in particolar modo su HarmonyOS, con il “sistema operativo proprietario” ormai pronto alla diffusione anche in occidente. Se avete seguito la vicenda, vi sarete senz'altro accorti che in casa Huawei c'è un po' di confusione, come dimostra l'esistenza parallela fra EMUI 12 e HarmonyOS. Il major update sta per arrivare sui vecchi modelli (c'è già anche il programma Beta), ma al contempo a inizio 2022 HarmonyOS dovrebbe arrivare in Europa. E potrebbe farlo con il lancio di una serie Huawei P50 da mesi in commercio in Cina ma che a ovest ancora non si vede. In tutto ciò, il recente Huawei Nova 9 (praticamente rebrand di Honor 50) è il primo a portare la EMUI 12 in Italia e, con essa, un assaggio delle novità di HarmonyOS.

Huawei risponde ai dubbi sul possibile ritorno della serie Mate

In tutto ciò, cosa c'entra Huawei Mate 50? Apparentemente nulla, visto che parliamo di uno smartphone che, allo stato attuale, sembra risiedere solamente nel campo delle ipotesi. Da quando Huawei è vittima del ban USA, si è vociferato che potesse ridimensionare la sua produzione, limitandosi a un top di gamma l'anno. E così è stato, almeno nel 2021: se si esclude l'atipico Mate X2, anche in Cina è arrivata solamente la serie Huawei P50. I motivi per questa scelta sono molteplici e ovvi, partendo dalla penuria di chip passando per l'ormai scarso appeal sul mercato.

Sulla possibile finestra temporale del phablet si è discusso in lungo e largo, con rumors su rumors l'uno il contrario dell'altro. Huawei Mate 50 si farà nel 2021, anzi no, nel 2022, anzi no, forse non si farà proprio. Ma finalmente siamo arrivati a un punto di conferma, grazie alle dichiarazioni del suddetto presidente Derek Yu. In occasione dell'intervista in Romania, egli ha confermato che il 2022 sarà l'anno di Huawei Mate 50. Ovviamente non si è minimamente sbottonato su cosa aspettarsi, anche in termini di chip (avremo un inedito Kirin o più probabilmente Snapdragon?). Pertanto non resta che attendere per capirne di più.

