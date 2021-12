HarmonyOS si prepara agli smartphone Global: ecco quando potrebbe arrivare

HarmonyOS 2, da quando è stato rilasciato, è finito su oltre 140 dispositivi del mondo Huawei. Alle nostre latitudini è approdato su tablet e smartwatch, ma non ha ancora fatto il salto sugli smartphone, ancorati alla EMUI 12. Dalle ultime notizie però, apprendiamo di un possibile approdo di HarmonyOS sul mercato Global, che non sembra poi lontano.

HarmonyOS Global sugli smartphone: cosa sappiamo

HarmonyOS ha visto la sua terza edizione quasi due mesi fa, portando sicuramente tante innovazioni ed un miglioramento generale delle prestazioni. Anche stavolta però, non ci sono state indicazioni per il mercato esterno alla Cina. A parlarne però è la stessa Huawei, tramite Derek Yu, Presidente del Consumer Business per Europa, Canada e Turchia, che spiega che l'arrivo del nuovo software non è affatto lontano per noi utenti occidentali.

Chiaramente, dice, non c'è ancora in maniera definitiva sugli smartphone del brand arrivati quest'anno su scala mondiale perché non si è riusciti ancora a rendere il software abbastanza “occidentale“. Questo però non ha fermato Huawei e chissà che non possa portare il top gamma P50 proprio con HarmonyOS.

Ma allora quando arriva HarmonyOS sugli smartphone Global? Come sostiene Mister Yu, potremo vederlo in azione a partire dal 2022, quindi non è escluso possa approdare nel Q1 del nuovo anno con modelli pensati anche per noi come Nova 9. Insomma, bisogna esser solo pazienti e aspettare le prossime mosse di Huawei.

