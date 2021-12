Preparati al nuovo anno con AliExpress: tante idee regalo in sconto!

Il nuovo anno si avvicina sempre di più: meglio farsi trovare pronti con tutta una sfilza di offerte e coupon AliExpress, tante occasioni e idee regalo per Natale e Capodanno. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dell'iniziativa e come fare per risparmiare al massimo!

AliExpress: nuovi coupon generici e tante offerte tech e non solo per il nuovo anno!

Quale modo migliore di festeggiare Natale e Capodanno se non con una valanga di sconti ed offerte? AliExpress ce la mette tutta e lancia l'evento “Preparati al nuovo anno”, ovviamente con occasioni per tutti i gusti. Sono presenti sconti fino al 50%, coupon da riscattare sulle pagine dedicate alle varie categorie in promo, coupon generici (li trovate più avanti). Inoltre segnaliamo che è sempre attiva l'iniziativa “Spendi e risparmia” per una selezione di prodotti: ogni 25€ di spesa vi permettono di ottenere 2.5€ di sconto. Di seguito trovate la pagina dell'evento, con tante categorie consultabili.

Inoltre, ecco qualche esempio dedicato alle categorie che beneficiano della promozione.

Abbiamo poi il Centro Coupon, ovviamente con tanti codici per specifici store presenti su AliExpress: date un'occhiata perché le occasioni si nascono praticamente ovunque!

Dopo aver parlato delle categorie e dei vari dettagli della nuova promozione di AliExpress è tempo di passare ai Coupon generici dedicati all'evento. Questi possono essere utilizzati per i prodotti dello store e permettono di beneficiare di un determinato sconto in base alla spesa effettuata: di seguito trovate tutti i codici dell'iniziativa.

Sconto di $2 con acquisto minimo di $15

Coupon: GIFT2n

Coupon: Dealsc2n

Coupon: AhmedGet2n

Sconto di $6 con acquisto minimo di $45

Coupon: GIFT6n

Coupon: Dealsc6n

Coupon: AhmedGet6n

Sconto di $10 con acquisto minimo di $80

Coupon: GIFT10n

Coupon: Dealsc10n

Coupon: AhmedGet10n

Infine, prima di lasciarvi, ricordiamo che i coupon generici saranno validi fino alle ore 9 del 10 dicembre. Inoltre, date anche un'occhiata alla nostra selezione di idee regalo tech (e non solo) per Natale: di certo troverete il regalo che fa al caso vostro!

