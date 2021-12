Himo Z16 è la eBike perfetta per Natale: acquistala in offerta lampo!

Con le festività incombenti, fare regali è pressoché il diktat. Ma quale miglior modo per sorprendere i nostri cari? Magari con un dono come la bici elettrica Himo Z16, che su TomTop è ora in offerta lampo ed è spedita dai magazzini europei dello store ad un prezzo molto competitivo.

Himo Z16: non lasciarti scappare la bici elettrica in offerta lampo su TomTop

Quali sono i punti di forza di questa eBike? Himo Z16 ha una struttura compatta, resa ancora più comoda dalla possibilità di ripiegarla e portarla praticamente ovunque. Quanto alle sue potenzialità internet, abbiamo un motore da 250W ed una batteria da 36V 10.5 Ah che permette di ottenere un'autonomia massima da 80 km.

Inoltre si divide in 3 modalità di pedalata e può affrontare più tracciati grazie agli pneumatici da 16″ e in più non rischierete in caso di pioggia grazie alla certificazione IPX7. Per monitorare il vostro percorso grazie al display LCD. La portata massima è inoltre fino a 100 km.

Potete quindi acquistare la bici elettrica Himo Z16 in offerta lampo sullo store di TomTop, che vi offre la possibilità di riceverla molto a breve grazie alla comoda spedizione dall'Europa, il che rende tutta la promozione davvero interessante. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

