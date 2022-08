Nothing ha mentito su una specifica di Phone (1)

Con il passare dei giorni, sempre più utenti e addetti ai lavori stanno mettendo mano su Nothing Phone (1), dandoci modo di scoprirne pregi e difetti. Per esempio, abbiamo parlato della sua resistenza e della difficoltà di riparazione, ma probabilmente ciò che ha acceso maggiormente le discussioni online sono i problemi di manifattura. Vari utenti hanno lamentato problemi di condensa e nella qualità dell'assemblaggio, ma soprattutto allo schermo, fra display verdi e pixel morti.

Le specifiche del display di Nothing Phone (1) non corrispondono alla realtà

Ed è nuovamente lo schermo di Nothing Phone (1) a tornare come protagonista di una nuova critica mossa verso la compagnia. Questa volta non parliamo di un problema di natura hardware, quanto di una discrepanza fra quanto affermato dalla compagnia e quanto effettivamente realizzato. Consultando la scheda tecnica presentata al lancio, Nothing Phone (1) avrebbe uno schermo in grado di offrire una luminosità di picco pari a 1.200 nits. Una caratteristica decisamente notevole per uno smartphone di fascia media, se si considera che questi livelli di luminosità sono solamente garantiti da top di gamma come quelli della serie Samsung Galaxy S22. Peccato che, in realtà, le misurazioni svelano una realtà ben diversa.

Varie fonti evidenziano come la luminosità massima offerta dallo schermo di Nothing Phone (1) non vada oltre i 500 nits in modalità manuale e 700 nits in modalità automatica quando viene rilevata forte luce ambientale. È anche vero che solitamente i produttori indicano valori di luminosità massimi ottenibili solamente in determinati contesti, come per esempio in modalità HDR. Tuttavia, come specifica ComputerBase, anche provando a misurare la luminosità in modalità HDR non si va oltre i 700 nits.

Ecco, quindi, che Nothing ha prontamente risposto modificando le specifiche ufficiali: adesso il sito ufficiale indica 700 nits di luminosità massima, mentre sulle pagine passate (archiviate su WebArchive) era indicata in 1.200 nits. I più maliziosi potrebbero vedere in questa mossa la volontà di provare a ritoccare al rialzo le specifiche di Nothing Phone (1), ma potrebbe semplicemente trattarsi di una svista.

