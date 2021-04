Il Control Center della MIUI 12 di Xiaomi ha un grave bug di sicurezza

La novità più prorompente introdotta da Xiaomi con la MIUI 12 è sicuramente l'aggiunta del Control Center. Mettendo da parte le similitudini visive con altre note interfacce, questa aggiunta ha prontamente polarizzato la community. Da una parte coloro che (me compreso) apprezzano questa schermata contenente varie scorciatoie, fra cui l'utilissima possibilità di comandare i dispositivi domotici. Dall'altra parte coloro che non gradiscono avere due schermate separate per notifiche e Quick Toggles, per quanto con la MIUI 12.5 sarà introdotto uno switch rapido. Ma non siamo qua per parlare di ciò, bensì di un limite non di poco conto della UI di Xiaomi.

Xiaomi rilascia un fix per il problema che affligge il Control Center

Se avete uno smartphone Xiaomi aggiornato alla MIUI 12, probabilmente vi sarete accorti che il Control Center è liberamente accessibile dalla lock screen. Di per sé, il poter accedere al Centro di Controllo dalla schermata di blocco è legittimo, in modo da poter sveltire le operazioni di controllo manuale del telefono. Il problema è che questo accesso bypassa lo sblocco biometrico e PIN di blocco, al contrario di quanto avviene con altre UI. Così facendo, un potenziale malintenzionato può sottrarre lo smartphone e attivare la modalità Aereo per scollegarlo dalla rete. Un passaggio che rende impossibile ritrovare lo smartphone, non potendo usufruire della funzione Trova Dispositivo tramite Xiaomi Cloud. Questa piattaforma sfrutta sì la connessione GPS (che è comunque disattivabile anch'essa dal Control Center, ma necessita della connettività dati per poter localizzare il telefono.

Questo è un limite che non è certo stato scoperto oggi: basta indagare in rete per trovare segnalazioni vecchie di mesi (1, 2). Finora, però, Xiaomi non sembra aver fatto niente, ma fortunatamente qualcosa sta cambiando con gli ultimi aggiornamenti. Un primo passo per la risoluzione di questo problema è arrivata con l'aggiornamento alla MIUI 12.0.10 China per Xiaomi Mi 11 Ultra. È un modesto aggiornamento, dal peso di 21 MB, ma evita che il Centro di Controllo sia liberamente accessibile. Ci auguriamo che questo update arrivi presto su tutti gli smartphone con MIUI 12.

