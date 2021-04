Redmi Note 10 Pro: Xiaomi conferma dei problemi al display

Stranamente, dal debutto di Redmi Note 10 e Note 10 Pro, hanno fatto capolino tutta una serie di segnalazioni in merito a problemi legati al display: succede in India e la divisione locale di Xiaomi ha appena confermato il tutto tramite un comunicato ufficiale. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo e se c'è la possibilità che riguardi anche modelli nostrani.

Problemi al display di Redmi Note 10 e 10 Pro: il comunicato di Xiaomi India

Per scoprire tutte le differenze tra i modelli (europei) della serie Note 10, date un'occhiata a questo approfondimento. Per quanto riguarda invece le problematiche legate al display, al momento – come riportato anche in apertura – la divisione indiana di Xiaomi ha confermato alcune problematiche legate al display della serie Redmi Note 10. Le segnalazioni arrivano da molteplici utenti, i quali parlano di problemi di sfarfallio dello schermo o in alcuni casi si parla addirittura del blocco dell'immagine. Inoltre ci sarebbero anche problemi legati al refresh rate a 120 Hz (nel caso di Redmi Note 10 Pro), che rallenterebbe l'interfaccia su alcune unità. Lo stesso vale per il tema scuro: una volta attivato gli utenti hanno notato rallentamenti nell'UI.

Come già specificato in vari punti, al momento sembra che la questione riguardi i modelli indiani e che al momento non vi siano segnalazioni per quanto riguarda il mercato europeo. Comunque Xiaomi India ha confermato il tutto, annunciando di aver già avviato un'indagine a cui seguirà poi il rilascio di un fix. Tuttavia va sottolineato anche il fatto che questi guai con il display riguarderebbero un numero limitato di unità. Voi avete notato qualche problema con il vostro Redmi Note 10 o 10 Pro? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

