Real-minimo: tris di smartphone Realme a partire da meno di 100€!

Voglia di cambiare telefono? Allora l'occasione giusta arriva grazie ad Amazon con un trittico di smartphone Realme a prezzo scontato. Si tratta di tre minimi storici per l'e-commerce più famoso al mondo, ovviamente con spedizione Prime: Realme Narzo 50i, Realme 9 in versione 5G e GT Neo 3 nella sua incarnazione con ricarica da 80W. Tre modelli, tre fasce di prezzo per ogni esigenza e tre occasioni per risparmiare!

Realme Narzo 50i, Realme 9 5G e GT Neo 3 (80W): tris di minimi storici su Amazon

Chi è in cerca di un entry level economico, a meno di 100€, troverà pane per i suoi denti con Realme Narzo 50i: il piccolo della serie viene proposto a soli 87€. Si tratta di un dispositivo con uno schermo da 6.5″ HD+, fotocamera da 8 MP, 5.000 mAh di batteria e processore Unisoc. Un terminale basilare, ad un prezzo stracciato.

Spostandoci verso la fascia media troviamo ad attenderci Realme 9 5G a 154€: un dispositivo pensato per il nuovo standard di connettività, con Snapdragon 695, 4/64 GB di memorie, schermo fluido a 120 Hz, una fotocamera da 50 MP e batteria da 5.000 mAh. È possibile sfruttare la Virtual RAM per aumentarla fino a 7 GB!

Concludiamo la nostra panoramica di minimi storici su Amazon con Realme GT Neo 3 da 80W e 8/256 GB a 395€. In questo caso abbiamo un modello di fascia medio alta con Dimensity 8100 5G, uno schermo OLED a 120 Hz e una ricarica super!

