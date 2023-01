Xiaomi Smart Lightstrip Pro in Europa: l’atmosfera si colora con le strisce LED RGB

Xiaomi continua ad espandere il proprio catalogo di prodotti portando in Europa la nuova Smart Lightstrip Pro, una striscia LED RGB in grado di donare un'atmosfera unica ad ogni stanza, ma che può essere utilizzata in diversi modi grazie alla grande quantità di integrazioni disponibili.

La striscia LED RGB di Xiaomi arriva in Europa: eleganza e colore per ogni stanza

Xiaomi Smart Lightstrip Pro è una striscia LED RGB della lunghezza di 2 metri che può essere controllata tramite app, telecomando e assistente vocale. Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere bene queste strisce per arredare e rendere unica l'atmosfera delle stanze in casa, ma quelle di Xiaomi possono essere utilizzate anche in modo diverso.

Grazie all'integrazione con Razer Chroma e AURA Sync, Xiaomi Smart Lightstrip Pro può essere implementata, collegata e controllata anche dai PC da Gaming che supportano i suddetti protocolli. Se cercate un modo per ravvivare il vostro PC, questa potrebbe essere un'ottima scelta.

Se due metri non fossero abbastanza, Xiaomi mette in vendita separatamente anche delle prolunghe da 1 metro, con il supporto per una lunghezza totale di 5 metri. Una volta collegate insieme, le strisce LED si comporteranno come un pezzo unico e potranno essere comandata tramite un singolo comando.

Xiaomi Smart Lightstrip Pro è disponibile da oggi tramite il Mi Store in Germania e Spagna al prezzo di 99.99€. Al momento non sappiamo se l'azienda cinese ha intenzione di portare il nuovo prodotto anche in Italia, ma è probabile che lo scopriremo nei prossimi giorni, se non ore.

