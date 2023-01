Realme GT Neo 3 abbatte il muro dei 400€: AMOLED, 50 MP con OIS e 80W di ricarica!

Voglia di uno smartphone stiloso e potente, magari con una super ricarica? Realme GT Neo 3 è il dispositivo che fa al caso vostro: andiamo a scoprire quali sono le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto!

Nuovo minimo per Realme GT Neo 3 grazie ad Amazon Prime: massimo risparmio!

Realme GT Neo 3 è alimentato dal chipset Dimensity 8100 di MediaTek, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Il display FHD+ da 6,72″ e 120 Hz sfrutta la tecnologia AMOLED, con un rapporto screen-to-body del 94,2%.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il modello GT Neo 3 è dotato di un sistema a tripla fotocamera: la principale con un sensore Sony IMX766 da 50 MP con OIS, accompagnata da una lente grandangolare da 8 MP ed un obiettivo macro da 2 MP.

La ricarica SuperDart da 80W, inoltre, permette di caricare la batteria da 5.000 mAh del 50% in soli 12 minuti. Il sistema operativo utilizzato da questo smartphone, invece, è stato aggiornato a Realme UI 4.0 basato su Android 13.

Lo smartphone supporta, inoltre, la connettività 5G ed è dotato di Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e NFC. Attualmente in sconto è disponibile soltanto la colorazione blu, ma il telefono è arrivato sul mercato anche in altre tinte diverse, come evidenziato nel nostro approfondimento.

Realme GT Neo 3 in versione 8/256 GB è in offerta lampo su Amazon a soli 382€, ovviamente con tanto di spedizione Prime.

