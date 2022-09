Realme GT Neo 3: arriva Realme UI 4.0 e Android 13

Dopo GT 2 e GT 2 Pro, anche Realme GT Neo 3 (versione standard e 150W) entra a far parte dei modelli aggiornati alla Realme UI 4.0 su base Android 13. La compagnia ha ufficialmente dato via alla fase di aggiornamento che introdurrà la nuova versione della sua interfaccia proprietaria sugli smartphone compatibili.

Parte l'aggiornamento Realme UI 4.0 e Android 13 per Realme GT Neo 3

Ecco il changelog completo:

Aquatic Design Aggiunto il colore del tema Aquatic Design per migliorare il comfort visivo. Aggiunti effetti acquatici, l'animazione incorpora il concetto di design acquatico e lo stile è reale e flessibile. Aggiunta la tecnologia di tracciamento dell'orologio mondiale per simulare effetti di proiezione reali basati sull'orientamento del sole e della luna. Aggiunto l'orologio mondiale nella schermata principale per visualizzare le informazioni sull'orologio in diversi fusi orari. Aggiornamento a Quantum Animation Engine 4.0, aggiunge giudizio sul comportamento, riconosce gesti complessi e ottimizza la modalità di interazione. Ottimizza il livello dell'interfaccia utente per offrire un'esperienza visiva chiara e ordinata. Ottimizza l'effetto dinamico, simula la traiettoria del movimento fisico reale e l'effetto è naturale e coerente. Ottimizza il layout reattivo dell'interfaccia, adattato alle diverse dimensioni dello schermo e migliorato il comfort di lettura visiva. Ottimizza il design delle card, classifica e integra le informazioni e migliora la velocità di acquisizione delle informazioni. Caratteri ottimizzati, composizione più coordinata e maggiore leggibilità. Ottimizza le icone di sistema, adotta il sistema di colori più recente, più altamente riconoscibile e migliora la trama generale. Ottimizza le illustrazioni di sistema, integra culture diverse e arricchisce il contenuto delle illustrazioni.

Efficienza Aggiunto Intelligent Meeting Assistant per migliorare la connettività, l'esperienza di scrittura e aggiungere un promemoria luminoso di notifica. Aggiunto supporto per riunioni one-key e ordinamento intelligente dei verbali delle riunioni per migliorare l'efficienza dell'ufficio Aggiunte cartelle di grandi dimensioni, una nuova esperienza per le cartelle desktop, l'apertura in un passaggio delle applicazioni nella cartella e il supporto per le pagine scorrevoli. Aggiunta la carta del campus universitario NFC, puoi viaggiare nel campus senza una carta (supporto per alcuni college e università). Fare doppio clic sul pulsante di accensione per visualizzare rapidamente il codice sanitario. Aggiunto Media Play Center per ottimizzare l'esperienza operativa del Control Center. Aggiunta gestione intelligente del programma e promemoria dei conflitti per organizzare razionalmente il tempo personale. Aggiunto il supporto per il riconoscimento della pianificazione, puoi riconoscere la pianificazione dell'interfaccia corrente tramite la funzione di riconoscimento dello schermo e importarla nel calendario con un clic. Aggiunto supporto per la modifica degli screenshot per graffiti e pennelli per graffiti aggiornati. Aggiunto supporto per l'aggiunta di schede sul desktop, fornendo una visualizzazione delle informazioni più personalizzata e arricchendo la giocabilità del desktop. Aggiorna Super Recording alla versione 2.0, migliora le capacità di ricerca e supporta l'esportazione di dati grafici.

Interconnessione senza soluzione di continuità Aggiorna l'interconnessione cross-screen alla versione 2.0, supporta le chiamate audio del telefono per rispondere e riagganciare sul lato PC e passa liberamente tra le due estremità. Ottimizzata la capacità di aprire più applicazioni mobili sul lato PC dell'interconnessione cross-screen, supportare il multitasking e migliorare l'efficienza del lavoro. Ottimizza la proiezione dello schermo del telefono cellulare, supporta il layout di proiezione dello schermo adattivo del contenuto e la proiezione dello schermo e l'uso del telefono cellulare non interferiscono l'uno con l'altro.

Personalizzazione Aggiunti vari materiali Omoji, supporta l'impostazione di avatar di contatto e crea avatar più personalizzati. Aggiunta la visualizzazione dello schermo basata sul tempo, che fornisce impostazioni di stile più personalizzate per lo schermo. Ottimizzati Portrait e visualizzazione dello schermo delle ombre, supporta più pennelli e colori delle linee.

Sicurezza & privacy Aggiunta la funzione di codifica automatica con un clic delle immagini condivise, identificando e sfocando le informazioni personali nei record di chat per proteggere la privacy e la sicurezza. Aggiunti suggerimenti di autorizzazione, consiglio intelligente di autorizzazioni e miglioramento della sicurezza del computer. Aggiunta la funzione dell'applicazione di installazione indotta anti-dannoso, supporta il blocco intelligente di pop-up e annunci dannosi. Cassaforte privata ottimizzata, utilizzando lo schema avanzato di crittografia dei file AES per migliorare la sicurezza dei file privati. Ottimizza la protezione della sicurezza degli scenari di pagamento, integra lo scudo del telefono cellulare e rendi il pagamento sicuro e senza preoccupazioni.

Salute & Benessere digitale Aggiunto passaggio automatico alla modalità bambini quando si utilizza il browser spazio bambini per proteggere la salute dei bambini. Aggiunto spazio per bambini per attivare automaticamente la modalità di protezione degli occhi per proteggere la vista dei bambini. Aggiunto spazio familiare per visualizzare i dati sanitari della famiglia, proteggere in modo completo e prendersi cura dei membri della famiglia.

Ottimizzazione delle prestazioni Ottimizzazione dell'apertura del condotto uditivo, creazione di un ecosistema di capacità del condotto uditivo e facilitazione dell'accesso ad applicazioni di terze parti.

Esperienza di gioco Aggiorna la tecnologia di stabilizzazione dei fotogrammi HyperBoost GPA alla versione 4.0 per ottenere una frequenza fotogrammi stabile nelle scene chiave, bilanciando prestazioni e consumo energetico.



Per il momento, l'aggiornamento Realme UI 4.0 con Android 12 per Realme GT Neo 3 è in fase Early Access; ciò significa che soltanto una ristretta cerchia di utenti potranno testare il major update, in attesa che l'aggiornamento venga rilasciato per tutti in pianta stabile.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il