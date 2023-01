Samsung potrebbe offrire un upgrade gratuito con i preordini di Galaxy S23

L'argomento principale di questi ultimi giorni è sicuramente l'imminente presentazione del nuova serie Samsung Galaxy S23, con nuovi rumor che continuano ad susseguirsi di giorno in giorno. Un insider, nelle ultime ore, ha evidenziato alcune postille sul sito business di Samsung che suggeriscono un upgrade gratuito dello storage in caso di pre-ordine.

Un upgrade dello storage gratuito preordinando Samsung Galaxy S23?

Roland Quandt, noto insider la cui affidabilità è sempre stata lodata, ha pubblicato su Twitter una postilla scovata sul sito ufficiale di Samsung UK Business. La “small stamp” suggerisce che chi preordinerà Samsung Galaxy S23, S23+ oppure S23 Ultra tramite il sito ufficiale potrà ottenere la versione con spazio di archiviazione maggiore allo stesso prezzo.

Per esempio, pre-ordinando Samsung Galaxy S23 da 128 GB si potrebbe portare a casa invece la versione 256 GB senza alcun costo aggiuntivo. Attualmente la promozione sembrerebbe prevista unicamente per il Regno Unito, ma non è escluso che Samsung possa proporla anche nel resto del mondo.

Vi ricordiamo che in questi giorni sono trapelati in rete anche i possibili prezzi della nuova serie Galaxy S23, con la possibilità di vedere costi maggiorati anche in Europa.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il