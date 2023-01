Iliad Fibra Down: gli utenti lamentano problemi e disservizi | 26 Gennaio

Mentre è in corso la risoluzione dei problemi legati a Libero e Virgilio Mail, in queste ore si stanno verificando nuovi grattacapi. Stavolta si tratta di Iliad Fibra: il servizio è down da stanotte e ancora adesso (nella mattinata del 26 Gennaio) non è ancora stato ripristinato.

Aggiornamento – I problemi di connettività di Iliad Fibra sembrano essere stati risolti.

Iliad Fibra Down oggi, 26 Gennaio: che cosa sta succedendo

Come anticipato anche in apertura, Iliad Fibra è Down in alcune aree: i problemi e disservizi sono cominciati nel corso della nottata del 26 Gennaio e stanno continuando ancora ora, nel momento in cui scriviamo.

Le segnalazioni arrivano da varie città d'Italia (tra cui Roma, Bologna e non solo) ma sembrano essere particolarmente intense nell'area di Milano. Gli utenti che lamentano disservizi aumentano ad ogni ora e le problematiche riscontrate sono sempre le medesime.

Stando a quanto riportato dagli utenti nelle segnalazioni su Downdetector, il problema sarebbe relativo solo ad Iliad Fibra, la linea domestica dell'operatore. A quanto pare si registrano problemi di connettività che vanno avanti da tutta la notte. Al momento non vi è alcuna comunicazione da parte di Iliad.

