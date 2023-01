MIUI 14 su Redmi Note 9 e Redmi 9? Primi indizi

Quando abbiamo iniziato a scoprire quali modelli si sarebbero aggiornati alla MIUI 14, nella lista non compariva né la serie Redmi Note 9 né Redmi 9. Trattandosi di smartphone di fascia economica ormai datati, risalenti a quasi tre anni fa, era prevedibile che la compagnia decidesse di interromperne gradualmente il supporto software e fermarli alla precedente MIUI 13. Ma così non sarebbe, secondo gli ultimi indizi trapelati in rete.

Redmi Note 9 e Redmi 9 riceveranno MIUI 14, ma niente da fare per Android 13

Nonostante i test interni della MIUI fossero stati precedentemente sospesi, ulteriori indagini hanno individuato la presenza di build basate su MIUI 14 per modelli come Redmi 9, Redmi Note 9 aka 10X 4G, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 Pro 5G aka Xiaomi Mi 10T Lite, ma l'elenco dovrebbe comprendere anche Redmi Note 9 Pro Max, Redmi 10X 5G, 10X Pro e i rebrand POCO M2 e M2 Pro. Ciò sarebbe possibile grazie al fatto che fra MIUI 13 e 14 non ci sono grandi differenze, soprattutto perché non ci sono novità hardware nell'ultimo major update che impediscano a Xiaomi di adattarle a modelli datati.

Tuttavia, tutte le build in questione sono basate su Android 12 e ciò significherebbe che l'aggiornamento MIUI 14 per Redmi 9 e Note 9 non sarà basato su Android 13, che non arriverà su questi smartphone. È comunque una buona notizia: Xiaomi è solita rilasciare tre aggiornamenti MIUI sui propri smartphone, ma a causa dei bug della MIUI 13 avrebbe deciso di spingersi più in là. Inoltre, Xiaomi avrebbe deciso di prolungare il supporto software della serie Redmi Note 9 trattandosi di una serie di smartphone fra le più vendute in tutta la storia della compagnia.

