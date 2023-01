Virgilio e Libero Mail sono ancora Down: che cosa sta succedendo

A partire dalle ore 22:00 di domenica 22 gennaio 2023 in tanti si sono ritrovati alle prese con Virgilio e Libero Mail completamente Down: i problemi e disservizi per gli utenti sono durati tutta la giornata di lunedì e oggi, 24 gennaio, sembra che ancora non siano stati risolti. Che cosa sta succedendo e quanto ci sarà da attendere ancora?

Negli ultimi giorni, in tanti hanno lamentato problemi e malfunzionamenti di Libero Mail e Virgilio: entrambe le piattaforme sono Down anche oggi (24 gennaio 2023), con conseguenza non proprio felici per i malcapitati. I guai peggiori riguardano il servizio di e-mail: i commenti infuriati sono tanti e tra i più infastiditi figurano gli utenti che utilizzano Libero Mail per gestire la posta di lavoro.

In basso trovate i grafici della segnalazioni di Downdetector: problemi di accesso, contenuti impossibili da caricare e tanti disagi.

Libero Virgilio

L'azienda ha già inviato un messaggio ai propri clienti, specificando che i problemi sono frutto di disservizi riguardanti l'infrastruttura su cui si basano i servizi web di Virgilio e Libero, in particolare quelli che riguardano la posta elettronica. Il problema è stato identificato (un disservizio interno del data center) e sarebbe in corso di risoluzione: il servizio verrà ripristinato e non ci saranno perdite di dati per gli utenti.

Nonostante il comunicato rincuorante, nel momento in cui scriviamo (martedì 24 gennaio) sia Libero che Virgilio risultano ancora Down. Probabilmente il guasto verrà risolto nelle prossime ore, quindi restiamo in attesa di una risoluzione.

