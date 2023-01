OnePlus Pad, prime immagini: avrà un look unico

Manca ancora una conferma ufficiale, ma è praticamente certo che fra i protagonisti dell'evento di febbraio ci sarà anche “aries” aka OnePlus Pad. Dopo oltre un anno di leak e rumors, finalmente OnePlus sta per svelare al grande pubblico quello che sarà il suo primo tablet in assoluto. Dopo il debutto di OPPO e Realme nel mercato dei tablet, anche il sub-brand di Pete Lau sta per fare lo stesso, e adesso abbiamo anche le prime immagini del terminale.

OnePlus Pad svelato nelle prime immagini: avrà un design mai visto prima

Grazie alle immagini render pubblicate dal noto leaker OnLeaks, scopriamo che OnePlus Pad avrà uno stile unico nella sua categoria, con un modulo fotografico rotondo e molto diverso dalla concorrenza. OnePlus ha deciso di posizionare la fotocamera al centro della parte superiore della scocca in metallo, pensata per essere utilizzata tenendo il tablet in orizzontale. Per il resto, sul frame laterale vediamo i vari speaker e anche uno slot SIM, pertanto ci aspettiamo una variante 5G; si cita persino la presenza di un foro che potrebbe ospitare un possibile stylus.

In termini di specifiche, OnePlus Pad dovrebbe accontentare coloro che cercando un tablet ampio, visto che avrebbe uno schermo da 11,6″ con cornici sottili a contornarlo. Così come la fotocamera posteriore, anche quella frontale è presente nel bordo laterale, posizione ideale per le videochiamate in orizzontale. Resta da capire quale SoC verrà scelto da OnePlus, in vista dell'evento del 7 febbraio che darà il benvenuto a molti prodotti, fra cui il lancio Global di OnePlus 11 e Buds Pro 2, OnePlus 11R, la prima tastiera OnePlus e la smart TV Q2 Pro.

