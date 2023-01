iOS 16: questa funzione segreta di iPhone vi mostra chi ha accesso alle vostre info

Sapete che iOS 16 ha introdotto una funzionalità di importanza fondamentale per la vostra sicurezza digitale? Stiamo parlando di Controllo di Sicurezza, una feature che potete attivare in qualsiasi momento per scoprire, rivedere e inizializzare immediatamente i permessi di app e persone che possono accedere alle vostre informazioni personali. Scopriamo insieme come funziona.

A cosa serve la funzione Controllo di Sicurezza di iOS 16?

Con la funzione Controllo di Sicurezza, potete verificare chi sono quelle persone, app e servizi con i quali state condividendo le vostre informazioni, nonché ripristinare i permessi di accesso alla privacy di sistema delle app, limitare l'utilizzo di applicazioni come Messaggi e FaceTime esclusivamente al vostro iPhone e modificare altre impostazioni di sicurezza.

Se qualcosa all'interno della vostra vita e della vostra quotidianità dovesse improvvisamente cambiare, ad esempio, potrete utilizzare questa funzionalità di iOS 16 per interrompere immediatamente la condivisione delle informazioni da app quali Calendario, Casa, Salute, Foto (immagini e album condivisi) Note e Dov'è con quelle persone con le quali eravate soliti condividere questo genere di dati. Nello specifico, potete utilizzare questa funzionalità per:

Rivedere e rimuovere i dispositivi ai quali avete effettuato l'accesso con il vostro account.

ai quali avete effettuato l'accesso con il vostro account. Rivedere e aggiornare i numeri di telefono autorizzati.

di telefono autorizzati. Modificare la password dell'ID Apple.

Aggiornare i contatti di emergenza .

. Aggiornare il codice del dispositivo e le informazioni di Face ID o Touch ID.

Come utilizzare la funzione Controllo di Sicurezza di iPhone

Per utilizzare la funzione Controllo di Sicurezza e tenere sempre sotto controllo le app, le persone e i dispositivi che possono accedere alle vostre informazioni, andate nelle Impostazioni del vostro iPhone, cliccate sulla voce Privacy e Sicurezza e scorrete le voci del menù fino ad individuare quella relativa al Controllo di Sicurezza. Se avete dubbi sul suo funzionamento o molto più semplicemente siete curiosi di scoprire tutto quello che potete fare con questa funzionalità, cliccate su Altre info… e accederete alla FaQ di Apple.

A questo punto, avete due possibilità:

Inizializzazione di emergenza : per ripristinare immediatamente l'accesso per tutte le persone e le app e rivedere i contatti di emergenza. Da qui, potete scegliere di interrompere la condivisione con tutte le persone e revocare l'accesso a tutte le app, modificare la password dell'ID Apple e rivedere la sicurezza del vostro account.

: per ripristinare immediatamente l'accesso per tutte le persone e le app e rivedere i contatti di emergenza. Da qui, potete scegliere di interrompere la condivisione con tutte le persone e revocare l'accesso a tutte le app, modificare la password dell'ID Apple e rivedere la sicurezza del vostro account. Gestisci condivisione e accesso: per intervenire in modo più specifico sulla gestione delle informazioni che condividete con altre persone, come la posizione e le foto; o ancora, per rivedere le app che hanno accesso alle vostre informazioni, come Calendario e Contatti.

Scegliete, dunque, l'opzione che più asseconda le vostre esigenze e cliccate sul tasto Continua per proseguire. A questo punto, non vi resta che seguire le istruzioni che vi verranno mostrate sullo schermo del vostro iPhone e stabilire le impostazioni della vostra sicurezza digitale.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il