iPadOS 16 è finalmente realtà: disponibili anche iOS 16.1 e watchOS 9.1

Come promesso, Apple ha finalmente portato su iPad la versione 16.1 di iPadOS, pubblicando contemporaneamente il nuovo aggiornamento anche per iOS di iPhone, Apple Watch e Apple TV. Si tratta del primo major update per la versione 16 di iOS, ma segna il debutto del nuovo sistema operativo su iPad.

Dopo un iniziale ritardo nella pubblicazione, anche gli iPad possono godere le novità di iOS 16 grazie all'arrivo di iPadOS 16.1. La novità più grande di questo nuovo aggiornamento per i tablet di Apple riguarda Stage Manager: un nuovo concetto di multitasking arrivato anche sul nuovo macOS Ventura.

Con Stage Manager, gli utenti di iPad possono organizzare in modo automatico le app e le finestre, permettendo di creare delle sovrapposizione e degli allineamenti in grado di facilitare il multitasking. Per esempio, è possibile prendere appunti sulle Note e contemporaneamente avere la chat di iMessage aperta di fianco.

Per quanto riguarda watchOS 9.1, questo aggiornamento estende la durata della batteria durante alcune attività come la corsa e la camminata all'aperto, riducendo la frequenza con cui viene scansionato il battito e il GPS.

tvOS 16.1, invece, introduce un nuovo design per Siri, con la possibilità di visualizzare le librerie fotografiche condivise. Con questo aggiornamento viene introdotto anche il supporto alla domotica di Matter.

Le novità di iOS 16.1

L'aggiornamento 16.1 di iOS introduce diverse novità soprattutto per quanto riguarda la libreria delle foto che da oggi può essere condivisa in modo separato su iCloud, scegliendo quali foto e video mostrare agli altri. Ecco tutte le novità introdotte con questo aggiornamento, tramite il changelog ufficiale:

Libreria foto condivisa su iCloud

Una libreria separata consente di condividere facilmente foto e video con fino a cinque altre persone.

Quando crei o ti unisci a una libreria, le regole di configurazione ti consentono di aggiungere con semplicità le foto esistenti in base alla data o ai soggetti inclusi.

Filtra la libreria per passare rapidamente da quella condivisa a quella personale, oppure visualizzale entrambe contemporaneamente.

La condivisione delle modifiche e dei permessi consente a tutti di caricare, modificare ed eliminare le foto, aggiungerle alle preferite e inserire una didascalia.

Scegli con un tocco se inviare le foto scattate con la fotocamera direttamente alla libreria condivisa, oppure abilita l'impostazione per condividerle in automatico quando gli altri partecipanti vengono rilevati nelle vicinanze tramite Bluetooth.

Attività in tempo reale

Le attività in tempo reale delle app di terze parti sono disponibili nella Dynamic Island e sulla schermata di blocco per i modelli di iPhone 14 Pro.

Fitness+

Apple Fitness+ è supportato su iPhone anche senza Apple Watch.

Wallet

Puoi condividere in modo sicuro le chiavi dell'auto, di una stanza d'albergo e altro ancora in Wallet usando le app di messaggistica come Messaggi e WhatsApp.

Casa

La compatibilità con Matter, il nuovo standard di connettività per la domotica smart, consente a un'ampia gamma di accessori di ecosistemi diversi di funzionare in sintonia.

Libri

I controlli di lettura vengono nascosti automaticamente quando inizi a leggere.

Questo aggiornamento include anche risoluzioni di problemi per iPhone:

Le conversazioni eliminate potevano comparire nell'elenco delle conversazioni di Messaggi.

Il contenuto della Dynamic Island non era disponibile durante l'utilizzo di “Accesso facilitato”.

La connessione con CarPlay poteva non riuscire durante l'utilizzo di un'app VPN.

Per scaricare il nuovo aggiornamento non dovrete far altro che recarvi nelle Impostazioni del vostro dispositivo Apple e scegliere la voce “Aggiornamento software” nella sezione “Generali“.

Chissà che iPadOS 16.1 non fosse previsto anche per l'iPad economico che avrebbe dovuto far concorrenza ai Chromebook!

