Ulefone Armor 17 Pro con display a 120 Hz e 108 MP: la serie rugged sale di livello!

Il brand cinese ha lanciato il nuovo modello della serie Armor e ancora una volta presenta un dispositivo particolare, con tanto da dire. L'ultimo Ulefone Armor 17 Pro viene definito rugged phone di lusso, questo grazie alle tante novità introdotte: andiamo a scoprire tutto su specifiche tecniche, caratteristiche, prezzo e disponibilità, anche per capire la definizione di “lusso” della compagnia!

Ulefone Armor 17 Pro: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo rugged phone

Design e display

Se vi aspettate un modello di lusso nel senso più chic del termine, ovviamente siete fuori strada. Il nuovo smartphone sale di livello (e di prezzo), portando con sé tutta una serie di caratteristiche premium, anche se non mancano dei compromessi.

La serie Armor è sempre stata molto particolare: abbiamo avuto un terminale con TWS integrate, mentre il precedente Armor 16 Pro è in grado di produrre un rumore assordante (utile in caso di emergenza). Ma quali sono le novità di Ulefone Armor 17 Pro?

Per prima cosa la scocca non presenta il solito design grezzo che caratterizza i rugged phone. Abbiamo un corpo più pulito ed una trama Carbon Fiber sul dorso. Frontalmente è presente uno schermo LCD da 6.58″ Full HD+ (2408 x 1080 pixel), con refresh rate a 120 Hz ed un notch a goccia. Non manca un vetro protettivo Gorilla Glass 5, così come le varie certificazioni di resistenza (IP68, IP69K, MIL-STD-810G).

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche di Ulefone Armor 17 Pro si basano sul chipset Helio G99 di MediaTek, con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. È presente anche la funzione Virtual RAM, capace di estenderla fino a 5 GB aggiuntivi.

La batteria è un'unità da 5.380 mAh e non manca la ricarica rapida da 66W. Ciliegina sulla torta, il rugged non si fa mancare nemmeno quella wireless da 15W.

Altra grande novità riguarda il comparto fotografico: lo smartphone è equipaggiato con un sensore principale Samsung ISOCELL HM2 da 108 MP ed è presente anche un modulo Nigh Vision Camera. Frontalmente abbiamo una selfie camera da 16 MP.

Lato software abbiamo Android 12 mentre tramite l'NFC è possibile sfruttare i pagamenti contactless.

Ulefone Armor 17 Pro – Prezzo e uscita

Il nuovo Ulefone Armor 17 Pro ha debuttato su AliExpress al prezzo di 647€ ma nel momento in cui scriviamo non è ancora acquistabile. Sicuramente al debutto vero e proprio sarà accompagnato anche da una promozione per far scendere il prezzo, quindi vi terremo aggiornati!

