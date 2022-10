Google Messaggi come WhatsApp e Telegram: in arrivo la doppia spunta per i messaggi visualizzati

Anche Google sembra volersi avvicinare e adottare gli stessi indicatori di consegna e lettura di un messaggio che abbiamo visto essere divenuti ormai uno standard sulle principali piattaforme di messaggistica istantanea, WhatsApp e Telegram in primis. Le spunte, singola o doppia a seconda dello stato che rappresentano, potrebbero in futuro arrivare su Google Messaggi.

Google Messaggi testa nuovi indicatori per gli stati di consegnato e visualizzato

Stando a quanto trapelato in rete, il colosso di Mountain View starebbe lavorando a delle nuovi indicatori per gli stati di “consegnato” e “visualizzato” di Google Messaggi, che sostituiranno le attuali etichette utilizzate per indicare che un messaggio è stato rispettivamente consegnato e letto dal destinatario. Le famose spunte (blu).

Come potrete notare dagli screenshot che troverete poco più in basso, con il nuovo design Google Messaggi mostra una sola spunta all'interno di un cerchio per indicare che il messaggio è stato consegnato; e due spunte poste ciascuna all'interno di un cerchio, sovrapposti tra loro, per indicare che il destinatario ha visualizzato il messaggio.

Al momento, questa nuova funzionalità sembra essere in fase di test solo per pochi utenti: non è ancora chiaro se Google implementerà davvero i nuovi indicatori di consegna e lettura e – nel caso – quando verranno distribuiti ufficialmente per tutti gli utenti di Google Messaggi. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

