Ulefone Armor 15 è il primo rugged con cuffie true wireless… incorporate!

Voglia di uno smartphone diverso dal solito, magari di un dispositivo pensato per resistere ad urti, acqua ed intemperie? Allora Ulefone Armor 15 è il dispositivo perfetto: un rugged phone completo e solido, dotato di cuffie true wireless integrate e disponibile in offerta ad un prezzo goloso!

Ulefone Armor 15 debutta su Banggood: ecco come fare per risparmiare sul nuovo rugged

Ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, ma ora il nuovo rugged phone è finalmente disponibile all'acquisto per tutti. Ultefone Armor 15 porta con sé una novità: si tratta del primo smartphone ultra-resistente dotato di un paio di auricolari true wireless incorporati direttamente nella scocca. La vostra musica sarà sempre a portata di mano, ma anche le cuffiette per ascoltarla (senza la necessità di avere con sé ulteriori ingombri).

Se amate la vita outdoor, le gite oppure se siete un professionista che opera in ambienti estremi… questo è il rugged adatto a voi, con un occhio anche alla musica. Il dispositivo è dotato di un display da 5.45″, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, NFC, una configurazione a doppio speaker, 6.600 mAh di batteria e Android 12.

Ovviamente non mancano le certificazioni IP68 e IP69K per la massima protezione.

Ma dove comprare il nuovo rugged phone Ultefone Armor 15 e come fare per risparmiare? L'ultimo dispositivo ultra-resistente della compagnia cinese debutta su Banggood ed è offerta lancio: se siete interessati fateci un pensierino e date un'occhiata dato che il prezzo salirà progressivamente fino ad arrivare a quello di listino. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Ulefone (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato a Banggood, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il