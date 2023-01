ZTE Blade V40 4G, un leak svela tutto: in arrivo un nuovo budget phone

La serie V del produttore cinese si arricchirà presto con una nuova aggiunta, già protagonista di un leak corposo. Si tratta di ZTE Blade V40 4G, dispositivo budget dal design fresco (con un tocco premium) e specifiche tecniche contenute, in modo da non andare ad impattare sul prezzo finale.

ZTE Blade V40 4G protagonista di un leak, tra immagini e specifiche

Il prossimo budget phone della compagnia è stato avvistato dal vivo: una clip mostra il look del terminale e vengono anche svelate buona parte delle caratteristiche. ZTE Blade V40 utilizza il linguaggio stilistico dei membri più recenti della gamma, con un doppio anello posteriore per i sensori della fotocamera. Una banda luccicante attraversa la scocca in modo asimmetrico, mentre in basso troviamo il logo del brand.

Lo smartphone è dotato di uno schermo con notch a goccia, un'unità LCD intorno ai 6,6″ di diagonale (presumibilmente HD+). Il cuore del dispositivo è il chipset Unisoc T616, accompagnato da 4/128 GB di memorie ed alimentato da una batteria da 4.500 mAh.

La fotocamera principale comprende un modulo da 50 MP e due sensori aggiuntivi (probabilmente per profondità e macro). Lato software è presente Android 12 sotto forma di MyOS 12.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, l'autore del leak sostiene che ZTE Blade V40 debutterà a circa 155€ al cambio attuale (fa riferimento al mercato asiatico). L'uscita dovrebbe avvenire a febbraio, ma per ora non ci sono conferme ufficiali. Tra parentesi, ZTE ha già lanciato un modello V40 (5G e 4G) sul mercato Global ma in questo caso si tratta di un dispositivo totalmente diverso.

