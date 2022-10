ZTE Blade V40s ufficiale: stravaganza e funzionalità a meno di 200€

ZTE ha appena lanciato Blade V40s, uno smartphone economico dal design interessante, una tripla fotocamera da 50 MP, un display AMOLED, processore Unisoc e un prezzo piuttosto contenuto che non raggiunge i 200€. Ecco tutti i dettagli su caratteristiche, specifiche tecniche e prezzo del nuovo dispositivo.

ZTE Blade V40s: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

ZTE Blade V40s punta su un design alquanto particolare per il suo modulo fotocamera in cui i tre obiettivi sono distribuiti in due grandi anelli. Quello superiore ospita il sensore principale ed è accompagnato da una striscia LED che può illuminarsi per avvisi di chiamate in arrivo, notifiche, addebiti e altro ancora, mentre gli altri due obiettivi sono posizionati all'interno del secondo anello, accanto al flash.

Frontalmente, lo smartphone sfoggia un display AMOLED da 6.67″ con punch hole per la fotocamera selfie. Le cornici sono piuttosto sottili, offre una risoluzione FullHD+ e un rapporto di aspetto di 20:9.

Specifiche tecniche

Passando alle specifiche tecniche, ZTE Blade V40s è alimentato da un processore Unisoc T618, supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD.

Il comparto fotografico consiste in una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP, seguito da una lente macro da 5 MP e un obiettivo per la profondità di campo da 2 MP. La selfie camera è da 8 MP.

Altre caratteristiche di ZTE Blade V40s comprendono una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 22.5 W, lettore di impronte digitali montato lateralmente, supporto dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, una porta USB-C e un jack audio da 3.5 mm. Lo smartphone funziona con Android 12.

ZTE Blade V40s – Disponibilità e prezzo

ZTE Blade V40s è disponibile in Malesia e non sappiamo ancora se sarà venduto in altre regioni. Può essere acquistato in blu e in nero al prezzo di circa 175€ al cambio.

