Brutte notizie: la serie Galaxy S23 costerà di più (e non poco)

Aggiornamento 18/01: un nuovo leak svela quali prezzi avrebbe l'intera serie S23 in Europa, trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Alla luce delle brutte notizie che aleggiano attorno a Samsung, sembra quasi assurdo pensare che possa essere messo in atto un aumento dei prezzi per la serie Galaxy S23. Visto lo stato difficile in cui verso il mercato degli smartphone, dove praticamente solo Apple riesce a mantenere alti profitti nella fascia premium, verrebbe da pensare che gli altri produttori si adeguino alla crisi economica in atto. Tuttavia, proprio dalla Corea del Sud arriva un leak che suggerirebbe un ritocco verso l'alto non indifferente da parte della compagnia.

Un leak svela i prezzi della serie Samsung Galaxy S23, ma rimangono i dubbi

Nel suo tweet, il leaker OreXda riporta che i prossimi top di gamma Samsung avrebbero i seguenti prezzi, confrontati con la serie S22:

Samsung Galaxy S22: 999.900 won (750€)

Samsung Galaxy S23: 1.199.000 won (899€)

Samsung Galaxy S22+: 1.199.000 won (899€)

Samsung Galaxy S23+: 1.397.000 won (1.048€)

Samsung Galaxy S22 Ultra: 1.452.000 won (1.089€) Samsung Galaxy S23 Ultra: 1.599.400 won (1.199€)



Questi che vedete qua sopra fra parentesi sono i prezzi convertiti 1:1 per dovere di cronaca, ma facendo una proporzione fra i prezzi coreani e italiani di S22, possiamo capire quale sarebbe il conseguente prezzo in Italia: 1.054€ per S23, 1.257€ per S23+ e 1.408€ per S23 Ultra. Se così fosse, si tratterebbe di un aumento piuttosto cospicuo per una serie che si prevede apporterà cambiamenti non così sostanziali da potersi permette un salto in avanti del genere. Come fanno notare in rete, il leaker in questione non è sempre attendibile al 100%, dato che in precedenza ipotizzava che la presentazione sarebbe avvenuta il 5 gennaio.

Nuovo leak, nuovi prezzi | Aggiornamento 16/01

Compare su Twitter un nuovo leak riguardante i prezzi della serie Samsung Galaxy S23, questa volta direttamente in dollari. Ammonterebbero a 799$ e 849$ per le varianti 8/128 GB e 8/256 GB per Samsung Galaxy S23, salendo a 999$ e 1.049$ per le stesse varianti per S23+ e infine 1.249$, 1.349$ e 1.499$ per le varianti 8/256 GB, 12/512 GB e 12/1.024 GB per S23 Ultra.

Se così fosse, S23 e S23+ manterrebbero lo stesso prezzo di S22 e S22+, mentre lo stesso non si potrebbe dire per il modello più avanzato. S23 Ultra subirebbe quindi un aumento di 50$ in virtù però di un raddoppio della memoria base, che passerebbe da 128 GB a 256 GB.

Prezzi per l'Europa | Aggiornamento 18/01

Oltre ad averne scoperto tutte le specifiche, adesso sappiamo anche quali dovrebbero essere i prezzi dell'intera serie Samsung Galaxy S23. E differentemente a quanto previsto, ci sarebbe un aumento per tutti i modelli. I prezzi trapelati sono per la Francia, pertanto ci aspettiamo che le cifre siano le stesse anche in Italia:

Samsung Galaxy S23 128 GB: 989€ 256 GB: 1.049€

Samsung Galaxy S23+ 256 GB: 1.249€ 512 GB: 1.369€

Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB: 1.449€ 512 GB: 1.629€ 1 TB: 1.869€



Ciò significherebbe un aumento in base alla versione di 110/120€ da S22 a S23, 120€ da S22+ a S23+ e 70/140/180€ da S22 Ultra a S23 Ultra. Inoltre, il leak svela anche un cambio di programma per i tagli di memorie, con l'eliminazione del taglio da 128 GB per S23+ e S23 Ultra e l'aggiunta di quella da 512 GB per S23+.

