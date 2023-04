Svolta Apple: iOS 17 consentirà di installare le app in modo alternativo

Il nuovo iOS 17 potrebbe rappresentare l'inizio di una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda le app su iPhone e iPad. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Apple starebbe lavorando duramente per consentire il sideloading delle app con la nuova versione di iOS e iPadOS in arrivo il prossimo settembre.

Il sideloading delle app e gli store terze parti potrebbero arrivare su iOS 17

Stando alle nuove informazioni pubblicate da Mark Gurman, noto analista e giornalista di Bloomberg, iOS 17 genererà grande clamore a causa di una nuova funzione in fase di perfezionamento da parte di Apple. Con la nuova versione del sistema operativo per iPhone e iPad, infatti, l'azienda di Cupertino aprirebbe per la prima volta la porta agli Store alternativi ad App Store, concedendo il sideloading delle app.

Una svolta attesa da tutti (ma in particolar modo da Microsoft), che consentirà di avere più libertà sulle app che sarà possibile installare sui propri dispositivi. La decisione, così come quella per il connettore USB-C, arriverebbe dopo le pressioni dei governi mondiali e i vari enti antitrust che spesso hanno accusato Apple e Google di impedire la competitività sulle proprie piattaforme.

Gli store di terze parti, quindi, potrebbero offrire prezzi più vantaggiosi oppure restrizioni minori per le app, invogliando gli sviluppatori ad aprirsi a nuovi mercati.

