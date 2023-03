Il nuovo Xbox Games Store potrebbe arrivare su iOS e Android il prossimo anno

Con il Digital Markets Act firmato dal Parlamento Europeo lo scorso mese di settembre, i produttori di hardware e software come Apple e Google non potranno più impedire l'arrivo di store alternativi per l'acquisto e il download di nuove applicazioni. Microsoft potrebbe sfruttare l'occasione per portare sia su iOS che su Android un store proprietario dedicato a giochi mobile firmati Xbox.

Uno store Xbox mobile su iOS e Android? Nel 2024 potrebbe diventare realtà

Dell'intenzione da parte di Microsoft di creare uno store proprietario dove poter vendere i giochi a marchio Xbox se n'era già parlato nel mese di ottobre, quando la compagnia ha palesato la volontà di voler stravolgere quelle che sono le attuali regole del mercato con l'aiuto della commissione europea.

Scottata dal trattamento ricevuto da Apple per quanto riguarda la piattaforma di gaming in streaming XCloud, Microsoft è pronta a tornare alla carica con un vero e proprio store dove poter vendere giochi mobile realizzati sotto il brand Xbox.

“Vogliamo trovarci in una posizione in grado di offrire contenuti Xbox da parte nostra e dei partner di terze parti su qualsiasi schermo a qualsiasi persona desideri giocare” ha dichiarato Phil Spencer (capo di Xbox) in una intervista al Financial Times, “Oggi non possiamo farlo sui dispositivi mobile, ma stiamo lavorando ad un mondo dove questo ci sia concesso“.

Il Digital Markets Act entrerà in vigore il prossimo 2 maggio 2023, mentre le compagnie dovranno adeguarsi entro la data del 6 marzo 2024. Questo si traduce nella possibilità da parte di Microsoft di lanciare il proprio store Xbox su iOS e Android entro la primavera del prossimo anno, realizzato finalmente l'obiettivo prefissato da Spencer.

