iOS 17 ridisegna il Centro di Controllo per la prima volta dopo 6 anni

In rete iniziano a circolare i primi rumor sulle nuove funzioni di iOS 17, l'aggiornamento per il sistema operativo di iPhone e iPad (iPadOS in questo caso) che sarà presentato ufficialmente nel corso della WWDC di giugno. Da autorevoli fonti sono arrivate notizie incoraggianti per quanto riguarda l'importanza dell'aggiornamento, ma in queste ore sono trapelati i primi dettagli.

Centro di Controllo tutto nuovo? Una possibilità con iOS 17

Uno dei cambiamenti in arrivo sembrerebbe riguardare il Centro di Controllo, una funzione introdotta ben 6 anni fa con iOS 11 e che da allora ha ricevuto soltanto dei piccoli ritocchi. Il nuovo iOS 17 potrebbe ridisegnare completamente il pannello preposto all'attivazione rapida delle impostazioni di iPhone e iPad, richiamato attualmente con un swipe dall'alto verso il basso.

I dettagli su questa nuova versione di Control Center, tuttavia, scarseggiano: il rumor emerso da un noto leaker sui forum di MacRumors, parla esplicitamente di un redesign ma non accenna ai possibili cambiamenti in arrivo. Ricordiamo che se dapprima iOS 17 era stato individuato con una aggiornamento minore per le prestazioni e la risoluzione dei problemi, sembra che Apple abbia deciso di introdurre con questo nuovo sistema operativo le funzioni più richieste dagli utenti.

Non ci resta quindi che attendere la WWDC 23 per scoprire i dettagli su questo atteso aggiornamento di sistema per iPhone e iPad, anche se l'attenzione potrebbe essere facilmente spostata sull'inedito casco per la realtà mista Reality Pro.

