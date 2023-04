Redmi Note 12 Pro+ su DxOMark: al pari dei flagship old gen?

Come prevedibile, uno smartphone come Redmi Note 12 Pro+ non è passato inosservati agli occhi del team DxOMark, che ne ha prontamente testato la fotocamera. D'altronde si tratta del primo modello mid-range che sfoggia un sensore da 200 MP, pertanto c'è una certa curiosità nel vedere come possa venire utilizzato su un prodotto in questa fascia di prezzo.

DxOMark premia la fotocamera di Redmi Note 12 Pro+, fra luci e ombre

Ecco il comparto hardware di Redmi Note 12 Pro+:

Primario 26 mm da 200 MP f/1.65, sensore da 1/1.4″, pixel da 0.56 μm, OIS, PDAF

f/1.65, sensore da 1/1.4″, pixel da 0.56 μm, OIS, PDAF Ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2, sensore da 1/4″, pixel da 1.12 μm, FoV da 120°

f/2.2, sensore da 1/4″, pixel da 1.12 μm, FoV da 120° Macro da 2 MP f/2.4

Il sensore principale è il Samsung ISOCELL HP1, lo stesso di Xiaomi 12T Pro e Motorola Edge 30 Ultra, due top di gamma con SoC Qualcomm mentre qua c'è il MediaTek Dimensity 1080, pertanto è alimentato da un ISP di fascia inferiore rispetto allo Snapdragon Spectra. Partiamo dal fatto che Redmi Note 12 Pro+ ottiene su DxOMark 113 punti, apparentemente lo stesso punteggio ottenuto da Xiaomi 13 e persino superiore a camera phone di scorse generazioni come Samsung Galaxy S21, Google Pixel 5 e Huawei P40; in realtà, questi modelli sono stati testati col precedente metodo DxOMark, pertanto i punteggi andrebbero ritoccati al rialzo e probabilmente supererebbero quelli del Redmi.

Specificato questo, Redmi Note 12 Pro+ può vantare una buona esposizione dell'immagine, un'ampia gamma dinamica e un buon bilanciamento del bianco anche con poca luce, oltre a un buon livello di dettaglio e poco rumore. Allo stesso tempo, il sensore ultra-grandangolare non si dimostra all'altezza del primario per distorsione e aberrazioni cromatiche, con artefatti vari (ringing, ghosting, ecc.) che si presentano anche in altri contesti fotografici e un sistema di autofocus lento quando la luce non è favorevole; allo stesso tempo, se si parla di video la messa a fuoco automatica è più affidabile per precisione e rapidità ma ci sono problemi di esposizione, nitidezza eccessiva e stabilizzazione.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il