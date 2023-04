iOS 17: iPhone e iPad diventeranno un diario personale con una nuova app

In rete sono emerse nuove indiscrezioni su quelle che saranno le possibili novità di iOS 17, l'aggiornamento di sistema in arrivo su iPhone e iPad nel corso del 2023. I rumor indicano che il nuovo sistema operativo mobile di Apple offrirà agli utenti la possibilità di scrivere un diario attraverso una nuova app ufficiale ispirata probabilmente a Day One, una delle più popolari in questa categoria.

iOS 17 introdurrà una nuova app Diario: proprio come la famosa Day One

La scrittura di un diario è una pratica molto popolare e può essere uno strumento potente per l'autoriflessione, la scoperta di sé e la crescita personale. Che si tratti di alleviare lo stress, elaborare le emozioni o semplicemente registrare i propri pensieri ed esperienze, scrivere un diario può aiutare a sentirsi meglio. Questo sembra saperlo bene Apple, che con iOS 17 potrebbe aver deciso di proporre un'app Diario ufficiale.

A riportare l'indiscrezione è il Wall Street Journal, che cita documenti interni alla compagnia statunitense con il nome in codice Jurassic. Questa nuova app permetterà di prendere appunti sulle proprie attività quotidiane, come avviene per la nota app Day One a cui Apple potrebbe essersi ispirata in modo particolare.

La nuova app Diario, inoltre, potrebbe rilevare la prossimità e la vicinanza alle altre persone, con la possibilità di distinguere amici, familiari e colleghi per analizzare le nostre abitudini. La privacy, come sempre, sarà al centro del progetto: l'analisi “comportamentale” verrà mantenuta sempre e solo sul dispositivo e mai caricata nel cloud.

Paul Mayne, creatore di Day One, ha commentato il rumor definendo l'app Diario come l'ennesimo caso di “Sherlocked“, ovvero l'integrazione da parte di Apple di app di terze parti direttamente all'interno del sistema operativo. Per scoprire le novità di iOS 17, tuttavia, bisognerà attendere il 5 giugno: data del tanto atteso evento di apertura della WWDC 2023.

