Honor per la Giornata della Terra: primo rapporto ESG e zero emissioni di carbonio entro il 2045

In vista della Giornata della Terra 2023 che si celebrerà domani 22 aprile, Honor ha pubblicato oggi il suo primo Environmental, Social and Governance (ESG) Report, illustrando gli obiettivi e i progressi compiuti agendo sui sette pilastri normativi, tra cui la Protezione dell'Ambiente, la Tecnologia per il Bene e l'Emancipazione dei Giovani.

Con la pubblicazione del report, l'azienda si è anche impegnata ad accelerare i propri piani di sostenibilità e decarbonizzazione al fine di ridurre le proprie emissioni di carbonio dell'88%, arrivare ad utilizzare il 100% di energia rinnovabile e raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2045, allineandosi all'obiettivo della Cina che mira a raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2060.

Honor ha compiuto diversi progressi affini ai suoi obiettivi chiave ESG – Protezione dell'Ambiente, Tecnologia per il Bene, Emancipazione dei Giovani, Privacy e Sicurezza, Sviluppo del Personale, Gestione della Catena di Approvvigionamento e Governance Aziendale Responsabile, tutti identificati in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite – da quando l'azienda è diventata una società indipendente nel 2020.

Il report ESG è stato inoltre sviluppato in conformità con gli standard GRI (Global Reporting Initiative), apprezzati in tutto il mondo, e con il quadro di riferimento ISO 26000 dell'International Standard Organization per la Responsabilità Sociale. A dicembre 2021, HONOR è diventata un'azienda membro ufficiale del Global Compact delle Nazioni Unite, a ulteriore dimostrazione del suo impegno nell'adempimento delle proprie responsabilità di sostenibilità.

“Siamo orgogliosi di celebrare la pubblicazione del nostro primo report ESG e di presentare gli importanti obiettivi che ci siamo prefissati in questo percorso verso la sostenibilità“, ha dichiarato Wan Biao, Presidente di HONOR Device Co. Ltd. “In Honor, ci impegniamo per avere un impatto positivo sulla comunità globale con tecnologie orientate allo scopo e incentrate sull'uomo. In qualità di azienda socialmente responsabile, HONOR riconosce l'importanza di creare un valore significativo per i suoi stakeholder e di continuare ad apportare il proprio contributo all’ambiente in tutto ciò che riguarderà il futuro dell’azienda”.

“Il report ESG di Honor conferma l'impegno dell'azienda nella lotta al cambiamento climatico, con la volontà di raggiungere il picco di carbonio e di realizzare operazioni a zero emissioni rispettivamente entro il 2030 e il 2045“, ha dichiarato Meng Liu, responsabile dell'ufficio cinese del Global Compact delle Nazioni Unite. “Ci auguriamo che il brand continui a spingersi oltre con prodotti più ecologici e che collabori con noi per promuovere un'economia circolare che favorisca lo sviluppo e il consumo sostenibili“.

Rispondendo attivamente alle sfide poste dal cambiamento climatico, Honor si impegna a lavorare per un futuro a basse emissioni di carbonio abbracciando operazioni, prodotti, produzioni e partner più ecologici. Nell'ambito di questi sforzi, l'azienda ha introdotto il concetto di economia circolare nel suo ciclo di vita di sviluppo dei prodotti.

Ad oggi, Honor ha ridotto l'uso di sostanze e materiali pericolosi di 3.861 tonnellate e ha riciclato più di 1.785 tonnellate di rifiuti elettronici. Inoltre, il 98% dei materiali utilizzati per l'imballaggio di Magic Vs non sono di plastica. La compagnia ha anche impiegato una tecnologia intelligente per automatizzare il 75% della sua linea di produzione, riducendo ulteriormente l'uso di energia e risorse nei suoi impianti di produzione. Attualmente, è sulla buona strada per ridurre le proprie emissioni di carbonio dell'88%, per arrivare ad utilizzare il 100% di energia rinnovabile e per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2045, il che include una riduzione del 36% delle emissioni di carbonio entro il 2035.

L'obiettivo per la neutralità delle emissioni di carbonio è il 2050 per l'Unione Europea e il 2060 per la Cina. Honor è la prima azienda di smartphone in Cina a fissare un obiettivo così ambizioso, un piano che anticipa di 5 anni l'obiettivo generale dell'UE e di 15 anni quello della Cina. Il goal che il brand si pone per contrastare il cambiamento climatico è una questione a cui le aziende si devono approcciare in modo volontario.

La visione di Honor è tangibile e concreta: obiettivi chiari e tappe solide rispettivamente nel 2030, 2035 e 2045. In futuro verrà rivista e aggiornata regolarmente la line up degli obiettivi, che sarà costruita in linea con le esigenze e le ambizioni dei clienti e supportata dai device sempre più tecnologici ed ecologici del brand.

