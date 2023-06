Che fine ha fatto Honor Magic 5 (non Pro) in versione Global?

Quest'anno la compagnia cinese ha lasciato tutti di stucco con il debutto del suo ultimo top di gamma, Honor Magic 5 Pro. Il flagship è un dispositivo potente ed elegante, dotato di un comparto fotografico in grado di regalare grandi soddisfazioni. Ma forse non tutti sanno che esiste anche Honor Magic 5 5G in versione “standard”, dispositivo presentato in Cina e in Malesia, probabilmente in arrivo anche in vari mercati Global.

Honor Magic 5 Global certificato fuori dalla Cina: in quali mercati arriverà?

La serie Magic 5 è composta in realtà da vari modelli: il dispositivo Lite e il fratellone Pro sono entrambi disponibili in Italia, mentre in Cina sono stati lanciati anche una versione base ed il modello Ultimate. Honor Magic 5 5G ha varcato i confini cinesi per arrivare in Malesia, ma non è arrivato alle nostre latitudini. Ora il dispositivo è stato certificato dall'ente IMDA, il che significa che la versione Global è in dirittura d'arrivo anche in altri mercati.

Honor Magic 5 “base” è un dispositivo stiloso, con una fotocamera circolare sopraelevata rispetto alla scocca. Il comparto tecnico resta al top con lo Snapdragon 8 Gen 2, fino a 12GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage UFS 4.0. Il dispositivo monta un pannello OLED quad curve da 6.73″ con refresh rate a 120 Hz, una batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida da 66W, Android 13 (tramite Magic OS) ed un modulo selfie da 12 MP. La fotocamera principale offre un trittico di sensori da 54 + 50 + 32 MP, con ultra-wide ed un teleobiettivo.

Per quanto riguarda il lancio in altri mercati Global, Honor Magic 5 5G potrebbe arrivare anche in Italia? Non ci sono dettagli sa parte dell'azienda, anche se lo escluderemmo (si tratta di una nostra ipotesi). Ormai Honor 90 Lite è dietro l'angolo, così come Honor 90 standard; Magic 5 Pro si è guadagnato un posto nel cuore degli appassionati nostrani e forse non avrebbe molto senso lanciare una variante base. Comunque è pur sempre una nostra considerazione e restiamo come sempre in attesa di novità.

