Honor 90 Lite 5G senza segreti: immagini e specifiche dal sito ufficiale

La serie Honor 90 arriverà in Italia e oltre al modello standard ci sarà anche una versione minore. Stiamo parlando di Honor 90 Lite 5G, dispositivo stiloso già protagonista di grandi anticipazioni tramite lo store ufficiale francese: andiamo a scoprire tutti i dettagli confermati o trapelati finora su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato del nuovo medio gamma.

Honor 90 Lite 5G: tutto quello che sappiamo finora sul nuovo mid-range del brand

Design e display

Il piccolo della serie è dotato di uno stile simile a quello dei fratelli maggiori (anche se sono presenti alcune differenze). Honor 90 Lite 5G si presenta come un dispositivo elegante, caratterizzato da una back cover sgargiante ed un ampio schermo flat con un punch hole centrale; i bordi sono leggermente squadrati. Frontalmente trova spazio un display LCD LTPS da 6,7″ con risoluzione Full HD+ (2388 x 1080 pixel), rapporto in 19.9:9 e refresh rate a 90 Hz.

Il lettore d'impronte è posizionato di lato mentre il corpo misura 162,9 x 74,5 x 7,48 mm (per un peso di circa 179 grammi).

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche di Honor 90 Lite 5G sono basate sul Dimensity 6020 di MediaTek, octa-core TSMC N7 (7 nm) fino a 2,2 GH con GPU Mali-G57 MC2, 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 4.500 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 22,5W.

Il resto del comparto comprende il supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, una porta Type-C ed un ingresso mini-jack per le cuffie. Lato software è presente Android 13, sotto forma di MagicOS 7.1 (l'interfaccia proprietaria del brand cinese).

Passando alla fotocamera, il mid-range offre un triplo modulo da 100 + 5 + 2 MP (f/1.9-2.2-2.4) con ultra-wide ed un obiettivo macro. Frontalmente, all'interno del foro, abbiamo una selfie camera da 16 MP.

Honor 90 Lite 5G – Prezzo e uscita

La data di presentazione di Honor 90 Lite 5G è stata svelata dal sito ufficiale italiano: il debutto è fissato per il 20 giugno. Probabilmente Honor 90 in versione standard sarà lanciato successivamente, si vocifera il 6 luglio in Europa.

Al momento mancano conferme il merito al prezzo: tuttavia, secondo un leak, Honor 90 Lite 5G dovrebbe costare in Europa circa 299€.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le