Dove comprare Honor Magic 5 Ultimate, il Camera Phone di classe

Oltre ai due modelli presentati in occasione del MWC 2023, la compagnia cinese ha lanciato anche un top di gamma speciale esclusivamente per il mercato asiatico. Si tratta di Honor Magic 5 Ultimate ma per fortuna vengono in nostro soccorso “i soliti” store: ecco dove comprare l'ultimo Camera Phone del brand!

Honor Magic 5 Ultimare: dove comprare il nuovo Camera Phone

A differenza dei fratelli 5 e 5 Pro, Honor Magic 5 Ultimate presenta uno stile completamente diverso; la cover posteriore è realizzata in ecopelle ed è presente un modulo fotografico ancora più particolare. Lo schermo è protetto da un pannello in nano-vetroceramica, una soluzione votata alla massima resistenza.

Ancora una volta il terminale presenta un display Quad Curve da 6,81″ a 120 Hz con tecnologia LTPO, certificazione IP68, Snapdraon 8 Gen 2, ricarica cablata da 66W e wireless da 50W. La tripla fotocamera da 50 + 50 + 50 MP è dotata di OIS, ultra-wide e teleobiettivo 3.5X.

Ecco il nostro approfondimento dedicato al nuovo Camera Phone; continuate a leggere per scoprire dove comprare Honor Magic 5 Ultimate, già in sconto con coupon!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

GizTop

Lo smartphone è dotato della Magic UI 7.1 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software multilingue che comprende anche l'inglese, l'italiano, il tedesco e altro. Mancano Play Store e servizi Google. Il prezzo in basso fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate: 4G: LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A, TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 5G: n1/n3/n5/n8/n28A (TX:703MHz-733MHz,RX:758MHz-788MHz)/n38/n41/ n77/n78/n79



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a Honor Magic 5 Ultimate.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il