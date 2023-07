Kingroon KP3S Pro S1 è la stampante 3D per neofiti ad un prezzo super

Il mondo della stampa 3D spesso può essere ostico da affrontare, soprattutto per chi è alle prime armi con questo tipo di dispositivi. Se volete iniziare ad addentrarvi in questo settore senza spendere troppo ma con un dispositivo dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, allora la stampante Kingroon KP3S Pro S1 potrebbe fare proprio al caso vostro grazie al codice sconto proposto oggi da GearBerry.

Stampe di qualità e semplicità d'uso: il binomio vincente di Kingroon KP3S Pro S1

Kingroon KP3S Pro S1 è una stampante 3D dal design compatto (200 x 200 x 200 millimetri) che supporta la stampa tramite i filamenti in PLA, TPU, NYLON e PETG. Il dispositivo è pre-assemblato, quindi non è richiesto alcun tipo di montaggio da parte dell'utente: un vantaggio in più per i neofiti che non dovranno cimentarsi nell'assemblaggio della stampante.

Il dispositivo offre una risoluzione di stampa pari a 0.05-0.2 millimetri con estrusore FDM Titan Proximity e alimentatore integrato nel corpo della macchina per risparmiare spazio sul piano di lavoro. La stampante è, inoltre, in grado di verificare l'eventuale rottura dei filamenti per interrompere il processo di stampa ed evitare di rovinare il progetto.

Nel caso in cui mancasse la corrente oppure finesse il materiale di stampa, questo dispositivo è in grado di interrompere e riprendere la creazione dell'oggetto 3D senza problemi, in modo da non dover ricominciare il processo di stampa in caso di errori o incidenti.

