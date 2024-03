Huawei Watch Fit 3 arriverà quest’anno? Spunta un indizio

Il secondo capitolo della gamma Watch Fit risale al 2022 e dopo aver saltato un anno, il 2024 potrebbe essere il momento giusto per un nuovo modello. Un misterioso indossabile del colosso tecnologico cinese è stato certificato nelle scorse ore: si tratta del prossimo Huawei Watch Fit 3?

Huawei Watch Fit 3 potrebbe arrivare quest’anno, insieme alla serie P70

Watch Fit 2 – Crediti: Huawei

Il nuovo modello Fit potrebbe essere il candidato più papabile: il primo wearable ha visto la luce nel 2020, il successore nel 2022 e quindi il 2024 sembra essere la volta buona. In realtà lo scorso anno la stessa Huawei ha stuzzicato gli appassionati con teaser “ambigui”, per poi lanciare l’ennesima versione speciale del primo Watch Fit. Questo potrebbe effettivamente essere l’anno di Huawei Watch Fit 3: di recente un indossabile inedito è stato certificato in patria. Il dispositivo presenta la sigla SLO-B19 ma purtroppo a parte il numero di modello non vi sono altri dettagli.

Crediti: CQC

Viste le tempistiche non è da escludere che lo smartwatch trovi spazio durante l’evento di lancio della serie Huawei P70. Inizialmente previsto per fine marzo o inizio aprile, il debutto dei top di gamma sarebbe stato rinviato e al momento non vi è ancora una periodo d’uscita (né ufficiale né leak). Tra le altre novità in arrivo c’è anche Huawei Band 9, fresca di certificazione.

Tornando a Huawei Watch Fit 3 per ora non ci sono dettagli: il precedente modello offre un display AMOLED da 1,74″, le classiche modalità sportive e le funzioni dedicate alla salute e il supporto alle chiamate Bluetooth. Insomma, un ibrido tra una smartband e uno smartwatch, con un look elegante.

