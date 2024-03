Xiaomi MIX Flip: scheda tecnica, prezzo e uscita

Aggiornamento 19/03: arrivano altri dettagli su specifiche, design e uscita di MIX Flip. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Il 2023 ha visto il debutto del nuovo pieghevole targato Xiaomi (MIX Fold 3), mentre quest’anno oltre alla generazione Fold dovrebbe arrivare anche un dispositivo in un formato inedito per il brand cinese. Si intensificano le voci intorno al primo pieghevole a conchiglia e in questo approfondimento facciamo il punto della situazione su specifiche tecniche, prezzo e uscita di Xiaomi MIX Flip.

Xiaomi MIX Flip: tutto quello che sappiamo finora sul primo pieghevole a conchiglia

Design e display

L’ha fatto Motorola per la prima volta nel 2019 con la “remaster” della linea RAZR, seguita successivamente da Samsung con la serie Z Flip, da Huawei P50 Pocket e OPPO Find N2 Flip (e questi sono solo alcuni esempi). Xiaomi si è già cimentata nel mondo dei pieghevoli con il primo MIX Fold ed una seconda generazione ancora più potente, fino ad arrivare ad un terzo capitolo davvero stellare. Il 2024 potrebbe essere l’anno giusto per un ulteriore passo avanti della casa di Lei Jun, con un pieghevole a conchiglia.

Per quanto riguarda il nome, inizialmente Xiaomi MIX Flip era solo un’ipotesi (che segue la scia del cugino MIX Fold); tuttavia una certificazione potrebbe aver “confermato” questo nome commerciale. Ma come sarà fatto il primo flip phone della compagnia? Per il momento non abbiamo ancora immagini ufficiali e dobbiamo accontentarci di sketch, brevetti e indiscrezioni. Sostanzialmente ci sono “tre scuole di pensiero”: la prima vede un look simile a quello dei pieghevoli a conchiglia di Huawei, quindi con un doppio modulo circolare posizionato sulla scocca (uno per le fotocamere e l’altro per un Second Display posteriore).

Tuttavia un’immagine basata su indiscrezioni provenienti dalla catena di produzione mostrano un flip phone dotato di uno schermo posteriore ampio e una tripla fotocamera principale. Infine di recente si è fatto strada un nuovo look simile al precedente, ma con due fotocamere principali e il marchio Leica in bella vista. Passando al display interno, dovremmo avere un pannello AMOLED con design punch-hole per contenere la selfie camera. Secondo un leak, ci si aspetta una diagonale da 6,81″ Full HD+ con refresh rate fino a 120 Hz. Il lettore d’impronte digitali sarebbe posizionato di lato.

Specifiche tecniche

Al momento ci sono varie incertezze sulle specifiche tecniche di Xiaomi MIX Flip. Inizialmente si parlava della presenza dello Snapdragon 8 Gen 1, ma forse potrebbe risultare “troppo datato” per un dispositivo premium del 2024. Si è parlato poi dello Snapdragon 8 Gen 2: questa potrebbe essere la scelta perfetta per bilanciare performance e prezzo. Tuttavia i leak più recenti puntano in direzione dello Snapdragon 8 Gen 3, ultimo chipset di punta realizzato da Qualcomm (4 nm – 1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520 – GPU Adreno 750).

I tagli di memoria comprenderebbero 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di archiviazione UFS 3.1/4.0 non espandibile. Passando alla batteria, questa sarebbe un’unità da 3.800 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 67W. Si vocifera anche che Xiaomi MIX Flip possa essere il primo pieghevole a conchiglia con il supporto alla comunicazione satellitare, anche se altri leak ne smentiscono la presenza.

Per il comparto fotografico ci potremmo aspettare un vero e proprio Camera Phone: infatti stando ai leak più recenti anche il flip phone beneficerebbe di ottiche Leica. Il comparto dovrebbe offrire un sensore principale da 50 MP ed un ultra-wide da 13 MP oppure un teleobiettivo con zoom ottico 3X: al momento non è chiaro se ci saranno due o tre sensori. Per la selfie camera – posizionata nel punch hole – invece, ci sarebbe un modulo da 20 MP.

Xiaomi MIX Flip – Prezzo e uscita

La data di presentazione del pieghevole a conchiglia Xiaomi MIX Flip non è ancora stata svelata, anzi da parte della casa cinese tutto tace. Il lancio dovrebbe avvenire nel corso del 2024 mentre le indiscrezioni più recenti sostengono che il flip phone potrebbe essere presentato nel mese di maggio. Inoltre pare che avremo anche una versione Global, visti i numeri di modelli (2405CPX3DG / 2405CPX3DC, rispettivamente per il mercato internazionale e quello cinese).

Finora i pieghevoli del brand non sono mai usciti dalla Cina ma le cose dovrebbero cambiare quest’anno: infatti sembra che anche Xiaomi MIX Fold 4 debutterà in versione Global (ma ci sono dei dubbi per l’Europa). Per quanto riguarda il possibile prezzo, al momento mancano dettagli precisi: tuttavia secondo vari insider si tratterà di una cifra intorno ai 5.000 CNY, ovvero circa 636€ al cambio attuale.

