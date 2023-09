Nuovi indizi su Xiaomi MIX Flip: il nuovo pieghevole arriverà quest’anno?

Sono passati vari mesi dalle ultime indiscrezioni dedicate al primo pieghevole a conchiglia, un dispositivo di cui si parla davvero da tanto tempo ma che ancora non si è concretizzato. Stavolta arrivano altre novità: una certificazione potrebbe aver “confermato” il nome commerciale del presunto Xiaomi MIX Flip!

Xiaomi MIX Flip: le ultime novità sul primo flip phone del brand

Da tempo ormai si parla del pieghevole a conchiglia di Xiaomi con il nome di MIX Flip: vista l'esistenza della gamma MIX Fold (a proposito, avete dato un'occhiata alle novità dell'ultimo MIX Fold 3?) è plausibile avere un flip phone che fa il verso alla serie foldable principale. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che sarà effettivamente questo il nome commerciale del terminale. Lo smartphone è stato individuato in alcuni database con la sigla 2311BPN23C ed ora lo stesso modello è stato certificato ancora ma con il suo nome effettivo.

Crediti: IMEI

Insomma, quello che finora abbiamo imparato a conoscere come Xiaomi MIX Flip dovrebbe arrivare effettivamente con questo nome (anche se è bene prendere tutto con le dovute precauzioni). Il dispositivo dovrebbe presentare anche la sigla N7; inoltre, basandoci su quanto visto finora con i modelli Xiaomi, il numero di modello 2311BPN23C lascia presagire che il lancio avverrà quest'anno (per i numeri 23 e 11). Secondo vari insider il debutto dovrebbe avvenire insieme alla serie Xiaomi 14 (in Cina). Nel frattempo, se volete saperne di più ecco il nostro approfondimento dedicato a MIX Flip, con tutti i leak trapelati finora.

