ZTE Axon 50 Lite ufficiale con un look che strizza l’occhio a Cupertino

Dopo la sua ultima fatica di fascia premium (un concentrato di stile e tecnologia, con tanto di comunicazione satellitare), la compagnia cinese ha deciso di prendersi una pausa puntando a rimpolpare la fascia media. Il nuovo ZTE Axon 50 Lite è un dispositivo compatto e dal look giovanile (forse un po' troppo “ispirato”): ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

ZTE Axon 50 Lite: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Crediti: ZTE

Proprio come avvenuto con i modelli top della serie Axon 40 e il “piccolo Axon 40 Lite, anche gli attuali Axon 50 Ultra e il nuovo modello non hanno assolutamente nulla in comune. Nessuna continuità stilistica, solo il nome in comune. ZTE Axon 50 Lite si presenta come un modello del tutto differente in fatto di stile, con una tripla fotocamera inserita in un modulo quadrato: l'effetto finale strizza l'occhio agli iPhone di Cupertino.

Crediti: ZTE

Il terminale misura 164,96 x 76,1 x 8,4 mm ed è equipaggiato con un display LCD da 6,6″ Full HD+ (2408 x 1080 pixel) con notch a goccia. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato, integrato nel pulsante di accensione.

Specifiche tecniche e fotocamera

Passando alle specifiche tecniche di ZTE Axon 50 Lite, il dispositivo offre un chipset octa-core fino a 1,6 GHz ma non viene specificato il modello. Probabilmente si tratta ancora una volta di una soluzione Unisoc, come per il precedente Axon 40 Lite. Lato memorie troviamo 4 GB di RAM (espandibile tramite VIrtual RAM di altri 10 GB) e 256 GB di storage; presente all'appello uno slot micro SD per ampliare lo spazio di archiviazione. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 22.5W mentre il software è basato su Android 13 (si tratta di MyOS).

Crediti: ZTE

Per il comparto fotografico sono presenti un triplo modulo da 50 + 2 + 2 MP con macro e profondità di campo ed una selfie camera da 8 MP. Il resto delle caratteristiche comprende il supporto Dual SIM 4G, GPS, WiFi Dual Band, Bluetooth 5.2 ed un ingresso mini-jack per le cuffie (oltre ad una porta Type-C).

ZTE Axon 50 Lite – Prezzo e uscita

Al momento il nuovo ZTE Axon 50 Lite è stato rilasciato solo in Messico, al prezzo di circa 231€ al cambio attuale (per la sola configurazione da 4/256 GB).

