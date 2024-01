Xiaomi lancerà il primo flip phone con comunicazione satellitare

Periodicamente emergono novità sul primo flip phone di Xiaomi, un dispositivo rimasto nell’ombra per troppo tempo (ma che dovrebbe vedere la luce proprio quest’anno). A riprova di ciò ecco fare capolino l’ennesima certificazione dedicata al dispositivo, che preannuncia una grande novità. Xiaomi MIX Flip potrebbe essere il primo pieghevole della categoria dotato del supporto alla comunicazione satellitare.

Xiaomi MIX Flip avrà la comunicazione satellitare, secondo questa certificazione

Crediti: LetsGoDigital

A svelare questa novità è l’ente MIIT: la certificazione dedicata al dispositivo 2311BPN23C indica che quest’ultimo avrà dalla sua la connettività 5G/4G ed anche il supporto alla standard di comunicazione satellitare. Grazie alla precedente certificazione IMEI sappiamo che il telefono in questione altro non è che Xiaomi MIX Flip: quest’ultimo ente non ha soltanto confermato la sigla del flip phone ma ha riportato anche il nome commerciale. Tornando alle informazioni del MIIT si tratta di una novità ghiotta: al momento non esiste un flip phone con la tecnologia di comunicazione satellitare, quindi il modello targato Xiaomi dovrebbe avere il primato.

Crediti: Mysmartprice (MIIT)

Resta da vedere quando arriverà il nuovo dispositivo e se sarà battuto sul tempo da un eventuale competitor. Nel corso del 2024 è atteso il debutto di vari modelli, come Nubia Flip, Samsung Galaxy Z Flip 6, il nuovo OPPO Find N Flip e non solo. Per quanto riguarda le altre novità Xiaomi in arrivo nel corso dei prossimi mesi dovremmo assistere al lancio del top di gamma 14 Ultra e del pieghevole MIX Fold 4. A questi si aggiungerà anche Xiaomi MIX Flip, il primo pieghevole a conchiglia del brand.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le