Xiaomi 14 Ultra e Pad 7 sono vicini: trapela la data di presentazione

Xiaomi 14 e 14 Pro sono ormai ben noti al pubblico, specialmente quello a cinese, in quanto è l’unico paese dove i due smartphone sono stati commercializzati. In tal senso, qualcosa potrebbe cambiare al MWC 2024, dove la compagnia è previsto che li presenti alla platea globale, ma buona parte dell’attenzione degli appassionati è rivolta verso Xiaomi 14 Ultra. Non solo: chi è alla ricerca di un nuovo tablet sta attendendo la futura serie Xiaomi Pad 7, anch’essa prossima alla presentazione, almeno stando alle informazioni che circolano in rete.

Ecco quando dovrebbero essere presentati i prossimi Xiaomi 14 Ultra e Pad 7

With Xiaomi 14 Ultra in March 👍 https://t.co/RxyvARg26x — Kartikey Singh (@That_Kartikey) January 16, 2024

Lo dice l’insider Kartikey Singh: il mese di marzo 2024 sarebbe quello in cui sarebbe programmata la presentazione di Xiaomi 14 Ultra e della serie Pad 7, il cui esordio sarebbe previsto allo stesso evento. Lo stesso è accaduto nella scorsa generazione, quando ad aprile 2023 debuttarono Xiaomi 13 Ultra, Pad 6 e Pad 6 Pro.

Il rumor coincide con le precedenti voci di corridoio, quando Xiaomi 14 Ultra è trapelato con la sigla 24030PN60C/G, dove “2403” indicano anno e mese di lancio (2024 e 03), nonostante si sia vociferato anche il mese di aprile, anche per la serie Pad 6.

Sono molteplici le indiscrezioni che gravitano attorno a Xiaomi 14 Ultra, fra foto dal vivo, design full screen, display, sensore ID, fotocamera, batteria e ricarica; sappiamo diverse cose anche sulla serie Xiaomi Pad 7, fra schermo, batteria e lancio Global.

