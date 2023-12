Xiaomi Pad 7 Pro si farà per la prima volta anche in versione Global

Scoprire l’esistenza di Xiaomi Pad 7 Pro Global suscita una certa sorpresa, nonostante gli sforzi per inserirsi nel settore dei tablet da parte della compagnia. Sì, perché finora Xiaomi ha puntato in toto esclusivamente sul mercato nazionale, limitando invece la disponibilità del catalogo nel resto del mondo, occidente in primis. Qua in Europa, infatti, durante le generazioni passate abbiamo assistito alla commercializzazione delle sole varianti standard di Xiaomi Pad 5 e Pad 6.

Xiaomi Pad 7 Pro sarà disponibile anche sul mercato Global: cosa aspettarsi

Inizialmente si credeva che il prossimo Xiaomi Pad 7 Pro sarebbe stato nuovamente reso disponibile solamente in Cina, ma così pare che non sarà. Lo riporta GSMChina, avendo scovato nei server Xiaomi l’esistenza di una ROM Global Beta 23.12.10 con Android 14 per il dispositivo denominato come “sheng“, nome in codice che dovrebbe indicare proprio il tablet in salsa Pro.

Sulla base delle indiscrezioni precedenti, Xiaomi Pad 7 Pro avrebbe un display LCD da 11″ (2.367 x 1.480 pixel) a 144 Hz, chipset Snapdragon 8 Gen 2 Leading Edition, batteria da 8.600 mAh con ricarica a 67W o 90W, quattro speaker, fotocamera da 50 MP con sensore di profondità e sistema operativo HyperOS.

Il suo lancio è previsto per il mese di aprile 2024, presumibilmente in occasione della presentazione di Xiaomi 14 Ultra, anche se la disponibilità in Europa e in Italia è tutta da constatare; anche se la ROM Global indica una sua esistenza fuori dalla Cina, è un tipo di ROM che troviamo anche in altri mercati, fra cui l’India.

