vivo X100 Pro nella top 10 di DxOMark: è tra i migliori Camera Phone del 2024

Dopo il lancio in patria e il debutto Global, si torna a parlare di vivo X100 Pro, questa volta con il giudizio di DxOMark in merito alla performance della fotocamera. Il flagship ha debuttato a fine anno ma si presenta fin da subito come uno dei Camera Phone più interessanti e performanti del 2024.

vivo X100 Pro: DxOMark mette al vaglio la fotocamera del nuovo top di gamma

Crediti: vivo

Il nuovo vivo X100 Pro è stato il primo flagship con Dimensity 9300 (insieme al fratello minore X100): la coppia di top è stata presentata in Cina e a livello Global, anche per al momento non è dato di sapere quanto sarà disponibile all’acquisto in Europa (in India, ad esempio, è già in vendita). Oltre ad avere dalla sua un chipset in grado di dare del filo da torcere all’ultimo Snapdragon di Qualcomm, il telefono offre un comparto fotografico davvero niente male, composto da un trittico di sensori da 50 + 50 + 50 MP con OIS, ultra-wide ed un teleobiettivo a periscopio. Proprio la fotocamera di vivo X100 Pro è passata al vaglio di DxOMark, con un giudizio positivo: il flagship è entrato nella top 10 con 150 punti.

Crediti: DxOMark Crediti: DxOMark

Il dispositivo si è comportato decisamente bene, anche se non sembra essere al pari con i top di gamma Huawei, gli ultimi iPhone 15 Pro e Pro Max, Google Pixel 8 Pro, Honor Magic 5 Pro e la gamma OPPO Find X6. Tuttavia si tratta della classifica di DxOMark ma entrando nel dettaglio emergono performance stellari per il nuovo vivo. Il telefono presenta la migliore fotocamera a periscopio sulla piazza, con una buona resa dei dettagli e bassi livelli di rumore anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Crediti: DxOMark Crediti: DxOMark Crediti: DxOMark

In generale vivo X100 Pro si è comparto egregiamente, con 149 punti nella categoria Foto e 145 in quella video. Il livello di dettaglio è sempre di buon livello, con livelli di rumore sempre contenuti, una messa a fuoco automatica precisa e veloce, un buon livello di contrato e di bilanciamento del bianco. Anche i colori sono generalmente accurati anche se con alcuni cali in certe occasioni. Guardando ai difetti, possono presentarsi artefatti come ghosting e una resa innaturale delle texture; in caso di scarsa illuminazione si possono verificare dei fenomeni di sottoesposizione mentre a volte la modalità bokeh può risultare imprecisa. Per leggere il giudizio completo di DxOMark (e visionare tutti i sample foto in alta qualità) potete dare un’occhiata in fonte.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le