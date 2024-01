Creality K1 MAX scende a 679€: la stampante 3D professionale ad alta velocità in super sconto

Il settore della stampa 3D vanta una miriade di brand e di modelli per tutti i livelli e per tutte le tasche. Se stai cercando una soluzione professionale, completa a tutto tondo e senza compromessi, allora non perdere quest’occasione. Creality K1 MAX è una stampante 3D ad alta velocità, un modello premium adatto proprio agli utenti che desiderano qualcosa di più: ecco il primo codice sconto del 2024, ovviamente con spedizione EU gratis!

Codice sconto Creality K1 MAX: primo ribasso del 2024 per la stampante 3D professionale

Crediti: Creality

Rapida, versatile e potente: questa è Creality K1 MAX, la stampante 3D professionale (a filamento) per stampa ad alta velocità e ad alta precisione. Il dispositivo offre un volume di costruzione di 300 x 300 x 300 mm, livellamento del letto automatico ed una velocità di stampa fino a 600 mm/s. La stampante integra un sensore LiDAR che monitora in tempo reale la creazione del primo strato in modo da interrompere l’operazione in caso di errori di stampa; presente una fotocamera AI integrata in modo da tenere d’occhio tutto il processo (tramite PC o smartphone) e realizzare time-lapse per la condivisione sui social. Infine sono presenti sia un pratico display touch per i controlli che una ventola di raffreddamento ed un purificatore d’aria incorporato.

Crediti: Creality

La stampante 3D Creality K1 MAX scende a 679€ con il nuovo codice sconto di Geekbuying: si tratta del miglior prezzo del momento e sicuramente di un’occasione ghiotta visto il calibro del dispositivo. Inoltre è presente anche la spedizione gratis dall’Europa, che ti permette di mettere le mani su questo gioiellino in tempi rapidi. Segnaliamo che il dispositivo arriva già assemblato (e calibrato). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

